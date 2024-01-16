立會事務委員會今選主席　葉劉棄「人事編制」轉掌「經濟發展」

立法會各事務委員會今日（16日）分別選出委員會的正副主席。前任人事編制小組委員會主席葉劉淑儀，在黨友議員容凱恩提名、議員何敬康附議下，成功當選經展發展事務委員會主席。議員嚴剛則在議員林健鋒提名，容海恩附議下，當選為副主席。下次會議將於下月6日舉行。

至於今個會期關注事項，議員易志明指發展局會提及物流園，然而運流局從未提出物流園的概念，認為物流佔經濟發展重要，要求討論在港建立物流園。議員何俊賢指疫疫港府為推動夜經濟推出一系列「夜繽紛」，關注政府宣傳和路向問及主席葉劉淑儀能否邀請主責部門解釋。葉劉淑儀同意需要適時要求政府交代，自己就關注「夜繽紛」對GDP的貢獻。

另一事務委員會，食物安全及環境衞生事務委員會同樣選出正副主席，分別由「A4」聯盟的議員楊永杰和梁文廣擔任，由同一黨團人士出任正副主席。楊永杰由梁文廣提名，陳穎欣附議，成功出任主席。梁文廣則由陸瀚民提名，楊永杰附議，成功出任副主席。因應農曆新年假期，下次會議將改為下月19日星期一舉行。

垃圾徵費將在本年4月1日起實行，何俊賢指市民對條文都有擔心或不了解，籲相關部門在實行前或後到事務委員會解釋，免得出現「垃圾圍城」問題。楊永杰則指垃圾徵費可能汲及其他委員會，將考慮與環境事務委員會舉行聯合會議。議員陳凱欣同樣關注垃圾徵費問題，又促討論墟市政策。續補充指過住都有議員表示希望考察與食物安全有開地區，舉例自己希望了解大閘蟹供港情況問題。

交通事務委員會主席則由陳恒鑌「冧莊」，分別由黨友陳學鋒提名，易志明附議。副主席一職則由議員李梓敬出任，分別由黨友葉劉淑儀提名，議員陳紹雄在附議。下次會議將於下月16日討論北都公路研究，以及路政署在極端天氣處理事故的維修工作。

就來年討論事項，議員陳克勤建議討論東鐵綫白石角站，質疑政府指要用10年興建「不成比例」，直言「好難接受」，要求在會上討論，讓政府解釋以及探討壓縮時間。議員楊永杰則期望討論啟德交通安排，指郵輪碼頭巴士站仍大排長龍，期望處理好相關問題。另一議員盧偉國則要求政府未來討論泊車位不足問題。