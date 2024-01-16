盧偉國任「發展」主席　馬逢國轉掌「民政及文化體育」

立法會今日（16日）就各事務委員會選舉主席。今屆立會多人「轉跑道」，並成功出任主席，包括由內會副主席轉為民政及文化體育事務委員會主席的馬逢國，以及由房屋事務委員會轉為發展事務委員會主席的盧偉國。

民政及文化體育事務委員會選出新主席，連續擔任兩屆主席的議員鄭泳舜未有角逐連任，馬逢國成功當選主席。馬逢國議由議員劉智鵬提名，議員管浩鳴和議。副主席一職就由陳穎欣出任。會上議員劉智鵬關注3月11日的會議與「兩會」「期撞」，馬逢國着秘書處協助安排其他時間舉行會議。議員梁毓偉關注未來可否將全運會會議加入討論議程，陳穎欣則建議與18區區議會有更多交流，舉行恒常會面，以做到「上情下達，下情上達」。未能成功加入該委員的旅遊界議員姚柏良亦特意列席會議，期望委員會可以討論「運動旅遊」。

發展事務委員會主則由盧偉國擔任，其副手為林攸魯。盧偉國指發展事務委員會討論事項眾多，因而決定今年為每次會議預留兩節時間，由下午2時半至6時半，惟屆時將按議程調整。議員謝偉銓期望政府日後能交代賣地政策，以及交代交椅洲填海的研究項目。議員鄧家彪就關注目偏遠鄉村水和電的供應。

人力事務委員主席則由林振昇擔任，由議員陸頌雄提名，議員黃國和議。副主席一職就由顏汶羽出任，分別由議員梁子穎提名，議員周小松附議。議員邵家輝期望未來可以討論輸入外勞情況和待遇，又指「職安健」效果不似預期，要求當局交代日常巡查安排。議員郭偉強就希望進一步討論數碼平台工作者研究，以及跟進「高才通」就業和影響本地就業市場情況。