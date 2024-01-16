童樂居虐兒案　7被告涉幼童受襲時袖手旁觀

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，涉及16名被告同被控的案件，當中有9人承認共30罪，餘下7人則否認共13條虐兒罪，並由控方於今日（16日）讀出開案陳詞。據控方指本案控罪共涉及最少7名幼童，7名被告當中，除有2人涉及拍打幼童手臂及掌摑幼童外，其餘被告均只涉見到幼童受襲時袖手旁觀。

否認控罪的被告包括黃潔瑩、陳綺雯、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀、關佩華及陳信興（23至56歲），當中有4名被告各被控1項虐兒罪，其餘3人分別被控2項至4項虐兒罪。涉案日期為2021年10月至12月期間，涉及7名1至3歲的匿名幼童及1名不知身份幼童。

本案案情指，該7名被告中，除涉4罪的鄧月媛及涉2罪的梁曉彤，被指分別曾打幼童手臂及掌摑幼童面部外，其餘被告均涉及見到幼童被其他職員襲擊時袖手旁觀，其中被告陳信興更曾在見到幼童遇襲時發笑。7名被告最終於2021年12月底至翌年3月分別被捕。

案件編號：DCCC 846-853/2022