環境委會關注垃圾徵費實施問題　要求當局出席會議解釋

立法會各事務委員會今(15日)午繼續召開會議，環境事務委員會會議主席由劉國勳擔任，副主席由陳紹雄擔任。劉國勳指垃圾徵費將在本年度4月1日實施，但不同持份者對政策實施仍有疑問，特別是舊樓、三無大廈和鄉郊，因此要求環境局在1月22日的會議來立法會解答。陳紹雄也指管制即棄餐具4月22日實施，建議在實施後6個月到立法會解釋實施情況。

議員盧偉國指自己和業界正草擬香港合資格環保專業人士條例，讓環保專業人士正如其他專業團體一樣有法定地位，目前正在走程序，適當時候希望提交環境事務委員會討論。議員簡慧敏希望兩電向立法會交代中期檢討的成效。

針對北部都會區發展，議員陳克勤建議北部都會區可以做零碳出行示範區，希望由環境局牽頭討論此想法。議員陳月明也指需要討論堆填區管理和改善安排，因東北堆填區在口岸地區，為黃金地段，或將影響商貿發展。

至於新一屆的衞生事務委員會會議主席由陳凱欣擔任，副主席由林哲玄擔任。議員梁美芬建議討論近期熱議的公營醫療費用增加議題，以及海外回流人士濫用急症室情況；保安事務委員會繼續由陳克勤擔任主席，簡慧敏亦將繼續擔任副主席，她被黎棟國提名、姚柏良附議。議員李梓敬、葛珮帆關注假難民議題，另亦有多位議員關注網上騙案。

另外，新一年政制事務委員會主席由黎棟國擔任，副主席則由陳勇擔任。而議員謝偉銓及鄧飛提出逾期加入事務委員會的申請，根據內務守則，申請需要徵詢各委員，而兩人申請獲委員接納。根據會議安排，4月15日下午兩點半會議可能和財委會特別會議相撞，因此改為4月26日上午舉行。

針對討論議題，議員狄志遠建議討論政府400個諮詢委員會如何強化職能，以及香港政制發展，因基本法列明雙普選為未來目標，希望得悉目前計劃和方向。議員簡慧敏希望討論選舉方式，如身處內地香港居民參與選舉、電子投票方式。議員梁美芬則指區議會投票日出現技術問題，質疑為何相關技術部門肯定不涉及黑客原因，以及希望得知是否沒有安全措施的軟件。

福利事務委員會主席由議員管浩鳴擔任，副主席則由江玉歡擔任。就未來建議討論議題，議員田北辰提出課後托管計劃如果試行成功，可拓展到全港，甚至是到幼稚園，他表示其他國家課後託管服務時「恆常必然」，香港在這方面則十分落後，並希望可優化現有安老服務業，吸引年輕人入行。鄧表示希望向政府追問關於社工註冊局的看法，又指現主席出任主席的「香港社福界心連心大行動」與內地簽訂多份關於灣區安老的備忘錄，詢問有否實際進展。

議員林新強則指法改委很多提出的議題政府往往託辭推搪，部門和部門之間推來推去，「抖卸膊」，如《子女法律程序(父母責任)條例草案》，和平安三寶的持續授權書，「個波拋來拋去」，希望今年可盡快討論。

司法及法律事務委員會主席繼續由廖長江擔任，副主席改由林新強擔任。另外，鄧飛提交逾期參加事務委員會的申請，委員會接納。另外，律政司於2023年12月22日去信秘書處，希望委員會能在2024年1月召開特別會議，討論國際法律及爭議解決機構合作及爭取在香港落戶，廖建議1月23日4時30分召開特別會議。

關於討論事項，議員梁美芬表示司法人員不足的問題要繼續跟進，因社會上詬病司法程序冗長。議員陳曼琪建議討論如何更好統籌推進法律科技及應用，以及支援協助提升香港法院審判效率。

司法機構在今年1月3日去信秘書處，有意在今年2月2日上午邀請委員會參觀灣仔法院大樓內大型法庭，該法庭在2023年8月運作。

資訊科技及廣播事務委員會會議主席由葛珮帆擔任，副主席則由容海恩擔任。另外，梁毓偉及林順潮逾期申請加入，獲委員會批准。

其中待議事項有一項為「匯報《香港創新科技發展藍圖》的落實進度」，當局指創科局在去年11月在政策簡報會上已交代藍圖進度，因此建議刪除。邱達根表示該項議程由他提出，同意收回該討論，他又指自己提出的「加強數碼基建發展」的議程和「加強數碼基建及對人工智能生態圈發展的支援」議程類似，因此也提出收回該討論。不過，陳紹雄表示，創科發展與時間競賽，立法會需要有監督作用，因此認為局長未必需要整份藍圖匯報，但可就智慧政府、智慧城市等交代。葛指會和當局再商討。另外，議員容海恩表示月底就選舉電子登記冊系統故障有初步報告，建議可在委員會內討論。