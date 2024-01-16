房委會財政緊張　房屋局稱謹慎控制預算　公屋加租仍要觀望

香港房屋委員會早前估算約公屋不加租，未來租住房屋的帳目將由盈轉虧。房委會今日（16日）舉行會議審議財政預測和預算，面對財務緊張，房屋局局長何永賢會後見記者時表示，將會謹慎嚴格地控制預算，審慎和有成效地運用資源，並在下一輪財政預測更新中檢討收入與開支預測；對於會否由公屋「入手」加租以補貼收入，她指會再作觀望，房委會暫時未有計劃調整公屋租金。

今日會議通過2023/24年度的修訂預算及2024/25年度的建議預算，並備悉2025/26至2027/28年度的財政預測。根據最新的預算和財政預測，房委會會有足夠的財政資源至2027/28年度，應付經常開支及建築開支；房委會的現金和投資結餘預期會由2024年4月初的約697億港元下降至2028年3月底的約406億港元。被問及應如何改善財政問題，何永賢表示，資助出售房屋仍是房委會的主要收入來源，但要視乎當年度的土地供應才可知道單位的供應與落成數目。

建築開支方面，房委會財務小組委員會主席麥萃才表示，建築開支仍屬於房委會最龐大的開支項目，預計2026/27及2027/28年度的建築開支已高達每年400億港元。為達致現時的10年公營房屋供應目標，房委會預計在2027/28年度之後，房委會的建築開支會是現時預測所估算的至少兩倍，加上公屋租金暫未調整，居屋收益大跌，也令房委會財政盈餘持續下跌；惟政府已在財政儲備預留足夠資源作公營房屋發展及相關基建之用。

房委會將繼續全力興建公屋單位和資助出售單位，以增加公營房屋單位的供應；又會延長資助出售單位二手市場按揭貸款保證期；將推行「家有初生優先選樓計劃」和「家有初生優先配屋計劃」；同時會推動智慧屋邨管理，引入創新科技管理屋邨。