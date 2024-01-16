66%受訪青年願往大灣區發展　收入愈高意願愈大

香港廣東青年總會進行香港青年大灣區發展指數學業篇調查，訪問了1,000名15至39歲本地青年，發現香港青年對大灣區發展規劃認同度創新高，66%受訪者表示願意去大灣區內地城市發展，較2021年的41%顯著上升，其中有57%受訪者表示較2021年時更願意到大灣區發展。調查亦發現，收入愈高的人去內地城市發展的意願愈大，月薪達50,000至59,999 港元的受訪者中，82%表示願意，相反，月薪在10,000港元以下的香港青年群體願意前往大灣區發展的比例僅爲20%。

另外，83%的香港受訪者有升學或進修的計劃，當中77%受訪者有意願赴內地升學或進修，逾8成考慮就讀本科或碩士課程，以經濟學、教育學和法學為主，說明內地升學和進修在香港青年中有一定的接受度。調查亦訪問了530名居於內地的青年，發現約五成未來有在內地發展的打算，並希望可體驗內地人文生活，了解國情。被問到未來五年最大機會在哪裏生活及發展，48%香港問卷受訪者表示選擇留在香港生活和發展，23%選擇在廣東省發展；至於身處內地的受訪者48%傾向留在廣東省，42%選擇回流香港發展。

而政府近年積極推廣港人到大灣區發展59%的香港受訪者認爲「有合適的政策和措施支援香港居民到當地發展」是赴大灣區內地城市發展的主要考慮因素，故鼓勵香港青年北上的關鍵是要有相應的政策支援。調查又發現，兩地香港青年對便利港人北上措施的關注點不同，香港青年對於高鐵便利性及產業規則銜接最受重視，69%香港受訪者認為廣深港高鐵香港段實施「靈活行」新安排「重要」或「非常重要」；內地港青則認為大灣區青年就業計劃恒常化較重要。總會指愈來愈多港青有意到大灣區發展，應維持現有並推出更多便利措施，例如進一步優化內地大學升學資助計劃，擴展至研究生課程等，以便利更多學生。