6成會計師稱行業缺人才　招聘需時超過1年　初級職位最難請

香港人才短缺問題嚴重，有本地會計界團體調查發現，有61%會計界人士認為行業受人才短缺問題影響，有32%稱其公司的會計相關職位空缺率達10%或以上。同時，有28%受訪者表示，填補相關空缺需時超過1年，當中又以初級職位空缺最難填補。調查機構建議政府將會計專業納入「人才清單」，助業界紓緩人才短缺。

香港會計師公會於去年11月底至12月初，向旗下會員進行調查，發現61%受訪者認為行業受人才短缺問題影響，當中有25%認為影響非常嚴重。同時，有32%受訪者稱其公司或機構的會計及財務相關職位的空缺率達10%或以上，而在執業界別會計師受訪者當中，更有10%表示空缺率達50%以上，反映人才短缺問題嚴峻。

另外，有23%受訪者指出，需要至少7個月或更多時間填補會計及財務相關職位的空缺；至於執業界別會計師受訪者當中，28%表示填補相關空缺需時超過1年，反映招聘困難。同時，有62%執業界別會計師表示，初級職位空缺最難以填補，遠高於中層監督職位(22%)及管理職位(16%)。調查又發現，有81%受訪者表示，沒有透過政府的輸入人才計劃招聘員工，主要原因包括對這些計劃缺乏認識、申請程序太繁複等。

該公會建議，政府將會計專業納入「人才清單」，以加快業界透過吸納非本地人才填補職位空缺，相關人才須獲認可大學或專上院校頒授的會計或商業主修學士學位、所需語言包括粵語或普通話等口語及書寫能力俱佳，並擁有至少3年會計相關工作經驗。公會又建議政府，進一步擴大現行的「非本地畢業生留港／回港就業安排」的計劃涵蓋範圍，覆蓋更多內地及澳門大學所開辦、獲香港會計師公會認可的會計相關課程。