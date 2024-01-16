渣馬當日氣溫驟降　中醫教路3層穿搭助禦寒

渣打馬拉松即將於下周日（21日）舉行，根據天文台預告，一道冷鋒將於本周末橫過華南沿岸，比賽當日氣溫會顯著下降，預計最低氣溫僅約15度。浸會大學中醫學院臨床部講師李晋豪指，賽前一日（20日）是廿四節氣中的「大寒」，從中醫角度，天氣轉變有時會導致不適，建議跑手3類食物要戒口、3層穿搭助禦寒，賽前可按摩幫助入眠，賽後則可足浴紓緩疲勞。

李晋豪表示，現時面對新冠及流感雙疫夾擊，對跑手體力及抵抗力要求較高，建議跑手避免進食如糯米、牛奶、芝士、甜品、肥肉等食物性質黏膩、難以消化的食物，多食容易損害脾胃運化功能，助濕生痰，停滯於關節、肌肉，引致關節活動不利，從而誘發痛症，亦容易腹脹不適。

另外，如西瓜、火龍果、椰子、梨、柿、蟹、刺身、沙律、雪糕、冷凍食物或飲料等生冷寒涼食物，以及烏梅、菠蘿、醋、薑、葱、蒜、辣椒、花椒等酸味及辛辣食物，亦應戒口，否則可能加重筋骨疼痛，出現關節屈伸不利，更甚者可以誘發抽筋，影響臨場發揮。

李晋豪指，午夜11時至1時是身體進入休養及收復的開始，而凌晨1至3時則是肝經氣血最旺的時刻，若沒有在此期間入睡，會錯過人體各大內臟新陳代謝的排毒時間，因此建議跑手於賽前一晚11時入睡、清晨5時起床，亦可按摩太陽穴及安眠穴幫助入眠。

至於比賽當天，李晋豪指賽前應減少進食高油分、高脂肪食物，可多進食高碳水化合物的澱粉質食物，以增加醣儲備，提供足夠能量應付比賽，比賽衣着則建議可分3層，最內層可選擇速乾T恤、緊身衣，中間層可選擇輕便、寬鬆、透氣度高的短袖運動衫褲，而最外層則可準備一件薄防風外套。

完成賽事後，雙腳難免疲勞痠痛，李晋豪指，足部是人體經絡匯聚的地方之一，因此跑手賽後可透過足浴放鬆，促進代謝循環，紓緩腿部肌肉疲勞。他建議飯後一小時才進行足浴，時間以15至25分鐘為宜，經期婦女、孕婦、皮膚過敏、糖尿病或患有心腦血管疾病的人士不宜足浴，若足浴後出現敏感症狀，應立即停止並諮詢註冊中醫師意見。