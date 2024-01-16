面對現金流與成本上漲壓力　過半中小企業績未復疫前水平

中小企在疫後未能全面復甦，香港生產力促進局今日(16日)發布的調查發現，過半本港受訪中小企指業績未能回復至疫情前水平，亦面對現金流短缺及營運成本上漲的壓力，期望政府能輸入更多海外人才，並加強本地人才培訓，亦希望當局協助融資。

生產力局委託中大傳播與民意調查中心，在去年8月至10經以網上問卷訪問逾500名本港中小企公司代表，涵蓋零售、專業服務等行業，並進行小組訪談，發現58%受訪中小企業績未能回復至疫情前水平；分別有57%中小企表示缺乏現金流及營運成本增加，為中小企首3大面對的營商挑戰。中小企目前以擴闊盈利板塊、拓展業務及提升生產力為首3大發展目標。

面對種種難題，中小企期望得到的政府支援，例如改善海外人才輸入政策；放寬海外大學門檻，並不單純以排名釐定；亦要加強本地人才培訓，尤其科技人才。中小企另希望政府推出低息的有抵押貸款，幫輕中小企申請銀行融資的困難。企業亦希望當局牽頭統籌協助拓展內地及海外市場，包括舉辦交流團、考察團及展覽會，令中小企深入認識目標市場的法規及在地市場資訊。

調查亦提到，現時有53%受訪中小企曾申請政府資助，另有72%打算未來2年內申請政府資助，期望政府推出營銷及推廣、招聘人才、支援業務開支的資助計劃，另有逾80%指有興趣申請專門支援中小企拓展香港業務的資助計劃。