司法程序冗長　議員要求司法及法律事務委員會討論

立法會各事務委員會今(16日)開會，司法及法律事務委員會主席繼續由廖長江擔任，副主席改由林新強擔任。另外，鄧飛提交逾期參加事務委員會的申請，委員會接納。另外，律政司於2023年12月22日去信秘書處，希望委員會能在2024年1月召開特別會議，討論國際法律及爭議解決機構合作及爭取在香港落戶，廖建議1月23日4時30分召開特別會議。

關於討論事項，議員梁美芬表示司法人員不足的問題要繼續跟進，因社會上詬病司法程序冗長。議員陳曼琪建議討論如何更好統籌推進法律科技及應用，以及支援協助提升香港法院審判效率。

司法機構在今年1月3日去信秘書處，有意在今年2月2日上午邀請委員會參觀灣仔法院大樓內大型法庭，該法庭在2023年8月運作。

資訊科技及廣播事務委員會會議主席由葛珮帆擔任，副主席則由容海恩擔任。另外，梁毓偉及林順潮逾期申請加入，獲委員會批准。

其中待議事項有一項為「匯報《香港創新科技發展藍圖》的落實進度」，當局指創科局在去年11月在政策簡報會上已交代藍圖進度，因此建議刪除。邱達根表示該項議程由他提出，同意收回該討論，他又指自己提出的「加強數碼基建發展」的議程和「加強數碼基建及對人工智能生態圈發展的支援」議程類似，因此也提出收回該討論。不過，陳紹雄表示，創科發展與時間競賽，立法會需要有監督作用，因此認為局長未必需要整份藍圖匯報，但可就智慧政府、智慧城市等交代。葛指會和當局再商討。另外，議員容海恩表示月底就選舉電子登記冊系統故障有初步報告，建議可在委員會內討論。

房屋事務委員會主席由議員吳秋北擔任，副主席則由鄭泳舜擔任。會上議員楊永杰指出屋邨鼠患問題嚴重，期望可以討論如何做好防止鼠患。議員鄭泳舜指施政報告提出要解決劏房問題，希望日後可以討論劏房問題，以及過渡性房屋入住率。議員劉國勳則期望可以討論樓市辣招是否有檢討空間，以及重啟租置計劃安排。

至於教育事務委員會主席繼續由議員梁美芬擔任，副主席則由周文港擔任。至於來年討論事項，議員狄志遠指近年學童精神健康，以及功課量過多成大眾關注問題，希望可以盡快討論了解政府計劃做法。教育界議員朱國強則指教師流失率高企，教師行政工作繁多，加上幼師薪酬未有太大改善，期望在委員會上討論對相關政策。