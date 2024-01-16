食安中心公布賀年食品調查　一鮮腐竹樣本違規

農曆新年將至，又是時候大快朵頤享用賀年食品，食環署食物安全中心今日(16日)公布，最近完成一項有關賀年食品的第一期調查，約420個樣本中，除較早前已公布的一個鮮腐竹樣本外，其餘樣本全部通過檢測。中心指，會繼續對賀年食品進行檢測，並適時公布第二期檢測結果。

中心指，一個預先包裝鮮腐竹樣本違反食物標籤規例，已通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售相關問題食物和進行回收，以及追查問題食物來源等。中心表示，分兩期進行此項調查，在第一期調查期間，從不同零售商（包括網上零售商）抽取了糕點（如蘿蔔糕和年糕）、油器（如煎堆和油角）、糖果、湯圓、果仁、瓜子及海味等樣本，進行化學、微生物及營養成分測試。化學檢測包括防腐劑、金屬雜質及甜味劑等；微生物檢測包括多種能引致食物中毒的致病菌；而營養成分測試則檢測樣本的總脂肪、鈉和糖的含量，與其營養標籤上的標示值是否相符。

中心提醒業界配製食品時，須遵從有關法例規定，建議消費者到可靠及衞生的店舖購買賀年食物，購買預先包裝的糕點及小食時，要留意包裝是否完好和食用期限，亦應參考包裝上的營養標籤，以作出健康的選擇。購買糖蓮子、果仁及瓜子等散裝食品，則要注意食物容器是否清潔及店舖員工的個人衞生情況。

中心又指，市民購買賀年食品後，應按包裝說明適當存放，在食用限期前食用，不可儲存過久，若發現食品發霉或有異味，便不應進食，並提醒市民保持均衡飲食，新年期間亦要避免過量進食高能量、高糖分、高鹽分或高脂肪的食品。