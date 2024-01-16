萬年油致癌害人　揀好油解決三高

隨着去年疫後復常，通關以來，港人開始興起北上吃火鍋，特別是麻辣火鍋。不過近期有內地食肆被揭多次循環使用食用油，日前安徽有一間火鍋店就被揭發將湯底過濾後重用，3年賣出6.5萬個火鍋湯底。無論口水油或地溝油，這種事不容發生。10年前使用地溝油亦曾在港發生，逾380間食肆流入地溝油，該事件被揭發時，令全港市民震驚！《東呼即應》探討有關「萬年油」的情況，並希望政府可以發揮職能，不能令有食品安全的食物在香港流通售賣。

香港人三高問題非常普遍，且近年有年輕化趨勢，同時也有不少人開始注意飲食健康，挑選食油都會更為謹慎。不少提供油炸食物的食肆和快餐店，為了節省成本未必會每天更換新食油，同一鍋油不斷重複使用變成「萬年油」，據營養師吳瀟娜接受《東呼即應》的電話訪問時指出，食油經過高溫烹煮後都會變質，這些萬年油通常會有大量的自由基，會破壞身體健康細胞加速身體衰老，這類食油亦會產生很多其他化學物質，當中更是不乏致癌物質，且食用可能會引發慢性疾病，甚至心臓病或癌症的風險亦會隨之增加。吳瀟娜還表示，食油在不斷重複使用後，其顏色會變為啡褐色而且會渾濁，也會散發油饐味，甚至有些食油會在鍋中產生許多泡沫，出現上述特徵，代表這些食油已經是多次使用。

吳瀟娜續指，濾油粉主要化學成分是矽酸鎂，主要是利用離子交換的特性，吸附使用過的食油雜質，但濾油粉只能濾除油中的懸浮粒子，令到食油看起來較清澈。儘管濾油粉也能濾除表層雜質，但食油已變質，一些引發自由基和致癌物質的成分是無法被清除，但濾油粉屬於合法的食品添加劑。有部分報道指出，濾油粉可能是重金屬砷的來源，當中的砷會對人體造成慢性中毒，損害神經系統和皮膚，並可能增加患癌風險。

吳瀟娜表示在合法合規的食油中，各類食油所含的脂肪酸比例Omega-3，Omega-6和Omega-9三者亦有不同。她稱據美國心臟協會建議，最佳脂肪酸比例是1:1:3，我們體內比較容易的缺乏脂肪酸是Omega-3，這類脂肪酸通常來自魚油、棗油或亞麻籽油，這種物質屬於抗發炎物質的一種，有助降低血壓。Omega-6來自於大豆油、葵花籽油等，主要可保護體內各類細胞，有助調節身體代謝功能亦有助凝血。Omega-9主要存在於橄欖油、牛油果或苦茶油，有助於抗氧化和降低膽固醇，也能有助於維持心血管健康。

營養師亦表示，本身已經有凝血功能障礙的人士須注意Omega-3的攝取量，而Omega-6和Omega-9攝取過量亦會導致身體出現炎症反應不利心臟健康。平時也可購買不同類型的食油，確保身體吸收多元不飽和脂肪酸和單元不飽和脂肪酸，以達致一個均衡的食油攝取。

至於增加心血管疾病風險的反式脂肪，雖然《2021年食物內有害物質(修訂)規例》已經於2023年12月1日起實施明確禁止部分氫化油的使用，但若要禁絕，必須從源頭生產方面着手。至於油炸食品，或多或少都含有反式脂肪酸，若要避免攝入，須在選擇正確的食油下，亦要避免油溫過高。