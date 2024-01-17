西九M+下月推「山鳴水應」展覽　當代眼光看山水新境界

西九M+博物館將在下月推出全新專題展覽「山鳴水應」，展出近130件山水畫作品，供觀眾透過當代藝術家的眼光，走進山水新境界，探索在後工業時代日趨虛擬化的世界中，山水與人類的複雜聯繫。展覽為期2年，並將定期輪換展品，展出國際重要藝術家、建築師和流動影像創作者的作品。

M+介紹，「山水」遠遠超越肉眼可見的風景，更構成中國哲學思想和詩意想像的文化底蘊，啟發了東亞上千年的水墨畫傳統。「山鳴水應」展覽將透過視覺藝術、流動影像、聲音和設計及建築範疇，重新想像我們與山水的關係，並探討不同類型和媒介之間的呼應，剖析空間與時間、視覺與想像、短暫經驗與永恒歷史的共鳴。

「山鳴水應」展覽分為9大主題，包括「擴闊經典」、「宇宙觀」、「此岸彼岸」等，合共展出近130件作品。其中，「擴闊經典」展出的作品從不同方面突破山水傳統的形式和內容：有的將古典構圖抽象化，或以暴力和性的暗示顛覆道德權威；有的則強調詩書畫之間的聯繫，或探索紙墨的材質特性。

展覽將展出郭鴻蔚、靳埭強、劉慧德、安娜．曼迪耶塔、唐家偉、王無邪、徐冰、楊詰蒼和趙無極等藝術家的作品，呈現他們以風景為概念、主題和事物，在藝術和思想層面加以詮釋演繹。M+設計館藏中宮島達男的招牌LED裝置、以及劉窗、亞瑪．金華和阮純詩的大型錄像裝置，則喚起了當代城市和數碼世界的新山水。

「山鳴水應」展覽將下月3日（星期六）起於南展廳開放，為期2年，展覽將配合M+戲院特別放映節目，令觀眾在展廳外亦能親歷山水的想像和感染力。持標準門票訪客便可進入展廳參觀。