第5波疫災奪1.3萬命　長者居多

新冠肺炎襲港3年，不但帶走逾萬條寶貴性命，根據政府統計處最新公布的2022年數據亦顯示，疫症奪走了香港曾擁有的全球最長壽城市美譽。翻查資料，反映調查時段死亡情況的第5波疫情累積死亡個案共有1.3萬多宗，當中老年人情況嚴重，尤其以80歲以上更成重災區，有逾9,000人死亡，佔整體死亡個案百分比約70%。

衞生防護中心資料顯示，由2021年12月31日至2023年1月29日統計，香港第5波疫情死亡個案累積有13,120宗，當中有7,614人未曾接種新冠疫苗。若按年齡分布，死亡個案多為老年人，80歲以上死者有9,246人，佔整體死亡個案百分比約70%，當中5,596人未打針；其次為70至79歲類別，有2,159人死，有1,174人未打針；至於60至69歲類別，數據亦顯示有共1,150人死，584人未打針。

統計同時反映，新冠肺炎改變了本港2022年死亡原因版圖，期內呼吸系統疾病超越腫瘤成為香港頭號殺手，死亡原因最多的是呼吸系統疾病，該類死亡患者佔總死亡人數的35.3%，超越腫瘤的24.5%。呼吸系統疾病、腫瘤及循環系統疾病分別佔男性死亡數目的37%、25% 及17%，而女性的相對數字分別是33%、24% 及17%。在2001年至2022年間，香港人死亡原因最多為腫瘤（30.1%），呼吸系統疾病居次（22.9%）。