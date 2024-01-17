助理檢察長江志收賄「拆案」　判囚17年充公逾1400萬財產

澳門再有高官捲入貪污醜聞，助理檢察長江志早前被揭發與律師等3人合謀，於多宗刑偵案件中收受賄賂瀆職遭刑事起訴。他在中院受審時否認全部89項控罪。中院昨日(16日)宣判，裁定多項受賄、瀆職、洩密等56項罪名成立，數罪併罰判處監禁17年，充公江志1,403萬澳門元的來歷不明財產。中級法院院長唐曉峰表示，江志為特區司法機關、公正司法帶來難以彌補的傷害，愧對司法機關的抱負和市民期望。

經過近3個月的庭審後，昨日下午在中級法院由撰寫判詞的陳廣勝法官讀出判詞，提到江志身為高級司法官員，卻不做合法守護人，甘願為不義之財，打破正義防線，犯罪不法性及故意性非常高。同案3名被告蔡秀英及吳懷珠，協助江志替接近30宗刑事案中的疑犯，脫罪歸檔或取回扣押財物，分別被判刑14年及6年；而因沒有證據顯示職業為律師的關凱倫與江志有聯絡，亦證明不到江志曾向她下達指令，基於疑點利益歸於被告，判關凱倫無罪，可當庭釋放。

判決書指出，案中首3名被告屬故意共同參與「拆案」活動，其中第一被告江志在處理多宗刑事偵查個案中，明顯違反專業守則作出違法歸檔批示，協助他人「拆案」並收取錢財，以犯罪既遂觸犯多項受賄作不法行為、瀆職和濫用職權罪等，又提及江志雖然身為助理檢察長，按內部規則有權查閱所有案件，但若為「拆案」目的而查閱亦屬職務犯罪，並違反公務員無私通則和司法保密罪。

有關江志的財產，判決書提及，即使合議庭接納他部分財產來源的解釋，但經核算後江志任職助理檢察長12年期間仍有逾1,400萬澳門元為不明財產，明顯屬不義之財，相關財物將被特區政府充公。

案中4名被告，原本還被控由江志創立並領導的黑社會罪，因疑點利益歸於被告，4人的黑社會罪名不成立。江志亦因有權查閱刑事案卷，所以撤銷了他的不當查閱檢察院案卷系統的控訴。