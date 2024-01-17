電騙新手法冒淘寶職員行騙　每宗損失過百萬

騙徒手法層出不窮，近日有市民報案稱遇到電話詐騙，懷疑有人假冒淘寶職員，致電聲稱事主已成為淘寶VIP會員，其後誘使事主交出銀行卡及信用卡資料。執法部門稱，同類型案件有上升趨勢，單在今個月首兩周已經錄得4宗同類騙案，每宗損失金額超過100萬港元。

執法部門分別於facebook及ADCC反詐騙協調中心網站提醒新詐騙手法，稱近日收到市民報案，有自稱淘寶職員的騙徒來電或WhatsApp聯絡，訛稱事主已成為淘寶的VIP會員，如欲取消有關會籍，須繳手續費。騙徒其後誘使事主交出銀行卡及信用卡資料，並訛稱事主戶口會被凍結，指示事主把戶口存款轉帳至指定戶口，事主不虞有詐，按指示轉帳，導致金錢損失。

執法部門提醒，市民不應單憑對方提供的電話號碼便相信其身份，應向相關機構查證，如收到自稱任何機構職員的來電，應在機構指定網頁搜尋相關機構的聯絡電話，核實對方身份。市民亦可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」查核。若有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢，平時亦應多提醒身邊親友慎防受騙。