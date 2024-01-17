江志利用職權操控偵查方向　教「客人」改口供促使案件歸檔

澳門助理檢察長江志與人合謀，於多宗刑偵案件中受賄、瀆職、洩密，協助他人「拆案」並收取錢財。於昨日(16日)被判處監禁17年，充公1,403萬澳門元的來歷不明財產。同案3名被告蔡秀英及吳懷珠分別被判刑14年及6年，而關凱倫無罪當庭釋放。判詞指出，江志是犯罪集團之首，透過操控案件的偵查方向及進度，並以其職權查閱偵查案件的資料後，教導受查人士更改口供，促使案件最終歸檔。案件一旦歸檔，受查人士便能成功取回扣押現金或有價物，受查人士能基於案件歸檔而恢復倘有的行政程序上的權利，或取消倘有的被實施受查人士身上的行政處罰。

判詞中提到，至少自2010年開始至2021年期間，江志、蔡秀英及吳懷珠共同組成一個以江志為首，及以獲取不法利益或好處為目的，專門從事替刑事偵查案件的受查人士解決案件(「拆案」)，使該等人士得以逃避法律制裁或獲得有利處理之犯罪集團。3人及疑犯關凱倫彼此之間的分工明確，利用自身的職業、身份及人脈關係等有利實施犯罪計劃。當中江志主要負責操控及干預刑事訴訟案件的各個程序，尤其是以無迹象為由、忽略案中文件書證、教導受查人士更改口供將案件由公罪變為半公罪等方式促使案件歸檔，使受查人士得以逃避法律制裁。蔡秀英及吳懷珠主要負責以中間人角色，分別與江志及受查人士接觸，向受查人士透露由江志告知的屬刑事司法保密範圍或不應公開的案件資料，與受查人士洽談金錢報酬及收取款項，並跟進具體個案的處理及結果。

為掩飾彼等集團之不法行為，在招攬及游說「客人」及承接「生意」時，蔡秀英、吳懷珠及關凱倫相互配合扮演不同角色；關凱倫利用擔任辯護律師的身份，蔡秀英及吳懷珠則利用顧問公司的老闆身份，向受查人士或有意尋求「幫助」的人士以「律師費」或「顧問費」等表面合法的名義收取金錢報酬，並藉提供所謂 「專業的法律服務」為由，一方面掩飾集團從事相關犯罪活動謀取不法利益的事實，另一方面在游說及招攬「客人」時，增加該等人士相信彼等有能力「拆案」的說服力。而江志藉着處理刑事案件的機會，親自物色能讓集團索取不法利益的受查人士後，會主動接觸受查人士及將印有蔡秀英聯絡資料的卡片或紙條提供予受查人士，並着受查人士聯絡蔡秀英，再視乎實際需要安排關凱倫代理及參與案件。江志、蔡秀英及吳懷珠一般會在位於澳門新口岸及皇朝一帶的餐廳，或彼等各自住所大廈門口等地方會面及接受或收取經攤分的不法利益。蔡秀英曾涉及與他人發生肢體推撞及存在「賭底面」的行為，而該案正是由江志承辦的偵查案件，而江志在無作出迴避或拒卻，及無視案中的不法賭博犯罪迹象的情況下，以雙方撤訴為由即日將案件作歸檔處理。

另外，蔡秀英至少自2013年2月開始，給予江志優惠匯率，以便他能以市場匯率與朋友或同事兌換貨幣時從中獲取差價；而江志則會向朋友或同事推廣蔡秀英從事的兌換業務以為其招徠生意。蔡秀英至少自2012年9月開始至2016年2月期間，租用辦公場所並無償提供予江志用作「AJ 同鄉總會」及「AK 總商會」等社團會址供會員使用。

至上年2月澳門廉政公署在蔡秀英及吳懷珠的住所內搜出一本屬蔡秀英的個人記事簿，當中記錄了大量檢察院案件編號、受查人士姓名及電話號碼等的資料。去到4月，澳門廉政公署在江志位於檢察院大樓之辦公室內搜出一張江志擔任「AL 會館」召集人、「AJ 同鄉總會」名譽會長、「AK 總商會」名譽會長、「AM 文化交流基金會」總幹事長及「AN 海外聯誼會」常務理事名片。同時亦搜出一張檢察院偵查案件的卷宗封面副本，上面有手寫記錄，偵查機關的案件調查資料，以及檢察院案件登記系統的查詢結果的截圖。在江志辦公室電腦內，發現一個電子檔案，當中以代號形式記錄了江志在該犯罪集團中向受查人士提供不法協助而收取的金錢報酬。該電子檔案記錄了「日期」、「認購人」、「金額」(包括澳門元及港元)、「附注」、「港元淨值」、「兌換率」及「港元總值」等7個欄位，其中以「認購人」的代號代表受查人士/行賄者/受查案件，以「金額」的代號代表所收取的賄款，以「港元總值」的代號代表所收取的賄款累加總值。