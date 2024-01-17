批建東九及啟德捷運需10年太長　政府：爭取後年部分項目招標

對於東九龍及啟德㨗運延後落成，議員楊永杰今日(17日)在立法會提出口質詢，指有關項目屬智慧綠色集體運輸系統已有建議走線，為何仍需至少10年時間才能落成；關注當局會否優先啟動啟德項目，並盡快研究將其走線接駁至港鐵油塘站，以早日滿足啟德體育園的交通需求；以及會否在東九龍項目研究覆蓋慈雲山及竹園的獨立走線，以回應黃大仙半山區居民的交通訴求。

運輸及物流局局長林世雄回覆指，因應公眾對盡早落成東九龍及啟德建造智慧綠色集體運輸系統的期望，當局已展開相關的規劃、磡測及設計籌備工作，並於今年第一季諮詢相關的區議會，聘請顧問就磡查研究作初步設計招標，亦計劃今年第4季內，邀請供應商和營運商提交意向書，從而敲定系統基建設施的具體要求同設計。

當局會進行相關的法定程序，如環境影響評估、方案刊憲及批準已建車廠節規劃用地等。鑑於系統首次在香港營運，需同步制定相關的財務安排和規管框架，加快工作時間表，爭取在2026年先後就兩項目的建造工程進行招標，以期2027年分別批出工程合約。

由於建議的綠色運輸系統屬首次在香港推行，林稱項目受到不少技術挑戰，如受制於已規劃的發展、起伏的地勢、現有行車道及地下公共設施。其中約7公里長的東九龍項目工程範圍龐大，複雜性較高同設計的不確定性因素較多，項目部份走線和車站需在地底或公用設施興建，要避免影響繁忙的清水灣道及新清水灣道，因部份車站需要大面積的土地平整工程，當局會爭取更多前期研究和相關工作，積極探討方案縮短建造時間。

林又指理解社會有不用聲音，希望兩集體運輸項目可以涵蓋更廣的範圍，如啟德項目可以延伸至港鐵油塘站，東九龍系統可以涵蓋竹園和慈雲山一帶等建議，政府要進一步研 究建議的可行性，推展時間表整體效益等。當局會與供應商和營運商交流意見。

在走線方面，他指不論東九龍系統延伸至慈雲山，或以獨立走線至隣近鐵路站，於慈雲山區內狹窄的道路建路高架路，空間十分有限，但當局收列承辦商的意向書之後一，會就系統的可行性交流意見，檢視系統涵蓋至慈雲山或竹園的可行性或戶本效益，其實區內的主要道路有足夠容量應付交通需求，加上具備交通接駁鐵路站及其他地區，但當局會再檢視是否有足夠空間，在現有的公共交通基礎之上，加設符合效益的智慧綠色集體交通系統。