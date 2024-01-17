玫瑰崗中學家長舊生提5項質疑　要求解釋轉校津貼資金來源等

灣仔玫瑰崗中學殺校，原定3年後即25/26學年停辦。昨日(16日)玫瑰崗中學職員、家長以及中學舊生向校監何幼孫發公開信，提出5項質疑，要求公開轉校津貼的資金來源等，以消除公眾對此的疑慮。東網今日(17日)致電玫瑰崗中學詢問情況，接綫職員表示「沒收到消息，不會回復」。

玫瑰崗中學於去年12月向家長、師生及職員發信表示，據「玫瑰崗中學過渡安排—收集最終決定」的調查結果，決定全體中一至中五學生完成本學年學業后一同轉校去余振強紀念第二中學，比原定時間提早兩學年停辦。有家長、職員及中學舊生向校監何幼孫提出5項質疑，質疑學校違反原先3年的協定是否有違教會辦學的責任、要求辦學團體道明會解釋9,000港元轉校津貼的來源，及收取款項時間，並説明為什麽不向家長公開第一輪投票的數目。他們又質疑道明會違背與教育局、家長和學生之間的協議，提前停辦，並以讓學生轉校至余二中學取代其他方案，該行為是否有違反教會辦學的責任，其餘疑慮包括新校舍的業權等

公開信中表示，自宣布學校於25/26學年停辦以來「現在就讀的學生、家長、教職員及舊生已產生無法估計的負面情緒和影響」，校方提早兩年停辦、所有中一至中五的學生轉校往余二中學等安排和決定，「令學校各持份者失望和疑惑」，並要求消防給予公開回應，以消除公眾疑慮。