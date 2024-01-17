樓市減辣成交量冇起色　被問何時再減　當局稱密切監察市場

《2023年施政報告》宣布樓市「減辣」，即調整住宅物業需求管理措施，包括把額外印花稅的適用年期由3年縮短至2年、買家印花稅和新住宅印花稅的稅率由百分之15減至百分之7.5，以及為合資格外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」。有議員今日在（17日）立法會會議上質詢政府有否評估措施對市場影響，以及何時再次減辣，但房屋局局長何永賢指政府政策目標是維持私人市場穩健發展，認為有關調整能適切回應市場變化，將繼續密切監察住宅物業市場。

身兼行政會議成的議員林健鋒質詢政府調整措施推出至今，對住宅物業成交量和樓價的影響；先免後徵的相關申請總署；及去年負資產住宅按揭貸款的宗數為何、政府會否考慮盡快評估是否應再次「減辣」，並就有關安排的時機及力度作出準備。

何永賢指政府政策目標是維持私人市場穩健發展，相關條例草案已在上星期完成審議工作，會在今個星期五向(19日)向內務委員會匯報，政府計劃在1月31日立法會會議恢復二讀辯論。她指住宅物業市場受不同因素影響，如環球和本地經濟環境、息口走勢等，因此難以衡量個別因素或個別措施對樓價和成交量的影響，而香港是細小而開放型的經濟體，非常受外圍經濟環境變化的影響，但目前外圍環境充滿挑戰，利率高企，市場氣氛審慎，自從去年10月25日之後，2023年12月送去土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約宗數為2,929宗，雖然比不上2023年上半年水平，但比起10月和11月，為連續兩個月上升，樓價整體住宅售價近月輕微下調，11月數據按月下跌大約為百分之2，仍屬於有秩序調整。先免後徵申請數字方面，由措施宣布到截至2024年1月12日，稅務局收到474宗申請，當中394宗獲批。

何續指負資產住宅按揭貸款個案方面，該數字為物業評估市值低於未償還按揭貸款總值的估計情況，不代表有關業主未能按揭還款或低價出售物業，在去年9月底數字估算約為11,000宗，但即使估算上成為負資產，有關住宅按揭還款率近年一直維持高水平，2023年9月底仍然高達99.98%。政府認為有關調整能適切回應市場變化，在保持需求管理措施成效和照顧香港永久性居民置業之間取得合適平衡，住宅供應預計未來3至4年的一手私人住宅供應量維持10萬7千個單位的高水平，政府將繼續密切監察住宅物業市場，確保穩健發展。

不過，林健鋒指減辣措施公布後，成交量「冇乜起色」，樓價仍然繼續下跌，證明政府一直擔心如全面減辣會令樓價飆升的預期是不會發生的，又認為香港一定要「穩穩穩穩穩」，早前政府提出資本增值稅納入研究，嚇到香港人「鼻個窿都冇肉」。

地產及建造界議員龍漢標則指，急需現金週轉和因經濟情況改變無法繼續供樓的業主會趁今次減辣盡快賣出住宅物業，但有意買家會要求業主減價，抵銷部分因為辣招而增加的成本，導致物業以進一步低價成交、二手物業股價進一步下跌，負資產物業數目亦會進一步增加，詢問當局會否考慮進一步撤辣。何仍稱減辣是適當平衡位，有置業需要的人可以因為減辣選擇釋放出來的物業，而負資產物業只是數字上估算，他們還款能力仍非常高，認為「系統健康、穩健」。

另一身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指自己到40歲才買到第一套樓，詢問當局估計樓價要跌到甚麼程度才方便青年人和家庭置業，何永賢回應稱目前居屋超額認購18倍，市建局首置超額認購13倍，當中首置項目百分之85為40歲以下年輕人購買，可見年輕人置業願望非常強烈。