政府電腦系統連番甩轆　議員促當局正視　部門不能各自為政

去年底區議會換屆選舉投票日發生電子選民登記冊系統故障問題，以致票站一度暫停投票。議員容海恩今（17日）就提出口頭質詢，指全新選舉下，政團以及市民都有極大期望，出現故障令大家失望，希望當局加強政府資訊科科辦公室工作，招標及確保質素等都交由資科辦處理。

創新科技及工業局局長孫東回應稱，政府現在以部門服務為核心，由各部門自行開發使用，當局會強化資科辦作用，以前只是「動口」，未來希望「動手」，參與多些項目開發以及獨立風險評估等，同時研究增加資源成立專門部門 ，做好網絡工作監督。

容會後再提及當局需要正視問題，加強資科辦系統包括雲端處理、大數據分析，其他部門系統也應該同時間開放，而非各自為政令問題出現，由中央處理，並準備後備方案等。

議員梁美芬則關注當局在處理牽涉重大事件時，有否後備方案，如學習內地專家部門，在重大事件有後備方案。當局則指政府運作上為確保暢順，會有不止一個的後備方案，例如當晚的紙本投票安排，出現故障的半小時左右，就即時決定採取後備方案，但當中需要時間，未來會增加培訓、預演等的安排等，減少所需要時間。

另一議員陳祖恒則指工商界非常關注正在開發的企業版「智方便」何時能正式推出，期望當局能在確保系統安全的情況下，盡快推出便利工商界營商的電子系統和措施，加快本港做到一網通辦、電子政務智能化的進度。孫回應指將在明年年底前實施一網通，今年上半年會為市民登記提供便利，希望可以利用市民在政府登記的資料，最快地推展用在其他地方，省卻登記過程。

至於決策局及部門未來推出大型電子服務前，須把指定的系統交由資科辦安排的獨立第三方進行額外的負載和壓力測試並由資科辦確認結果。議員陳紹雄問及當局挑選準則，何為大型電子服務。孫指規模大、牽涉面廣，與市民生活息息相關的即為大型服務，又承認過往不少服務推出時都出現問題，而今年亦會陸續有大型項目推出，會全力確保系統通順，如期加速推出各項目。