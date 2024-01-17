議員反對開徵資本增值稅　促政府全面撤辣

早前有消息傳出銀行Call Loan，引起市場恐慌。有議員早前約見金管局，要求金管局向銀行表達需要中小企，希望銀行彈性處理中小企還款安排，又認為經濟環境要到年中才會好轉，憂中小企倒閉會影響本港復甦。他又引述金管局指沒有叫銀行Call Loan，金管局亦將就此發出指引，同時促請政府要主動澄清，指「謠言講多幾次，變真㗎啦」。

身兼行政會議成會的議員林健鋒早前約見金管局總裁同高層，指早前有傳銀行收緊借貸，令市場人心惶惶。林認為工商界關注傳聞，向金管局表達中小企需要銀行支持，希望銀行彈性處理還款，令中小企有足夠資金周轉，擔心隨Call Loan會中小企出現倒失去中小企影響復甦。他又認為目前復常步伐比預期慢，預計整體經濟環境到年中先好轉，促銀行不要單睇抵押品價值，亦要視乎中小企過往還款能力，要「手下留情，幫下啲中小企」。林引述金管局指，該局沒有叫銀行Call Loan，同時將就事件向發出指引。

近日社會亦流傳，政府將設資本增值稅，林直言資本增值稅並不可取，指有人願意在香港投資是因為普通法和簡單稅制，不贊成改變收簡單稅制 。他相信沒有一粒靈丹妙藥可即使挽救經濟，但認為全面「撤辣」，甚至將股票印稅花稅減至0有作用，又促政府面對不實消息要盡快澄清「謠言講多幾次，變真㗎啦」。

至於房屋局局長何永賢較早前回應林健鋒「全面撤辣要求時指，近期樓市成交變好，但他認為只屬一手市場，強調二手樓市場仍然係「好靜好靜」。