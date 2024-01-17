議員質疑酒店貴打擊旅客意欲　當局反指過夜客較疫前多

除夕大批內地旅客滯留香港，惹起各界關注。有議員今日(17日)在立法會提出口頭質詢，指高昂的住宿費用打擊了旅客過夜的意欲，令旅客經常選擇在港即日遊和不留宿，問及政府有何措施延長旅客逗留時間。文化體育及旅遊局回覆指目前過夜旅客數字較疫情前高，目前有50%為過夜旅客，疫情前僅有46%為過夜旅客，而房租平均為1,500港元，重申是否過夜「呢啲有好多個人嘅選擇喺入面」。

議員葛珮帆指有意見質疑自去年初內地與香港恢復正常通關後，訪港旅客恢復的速度未如預期，加上本港接待旅客的能力仍較為不足，特別是較高昂的住宿費用打擊了旅客過夜的意欲，亦偶有因商户招待不周而對本港旅遊業帶來負面影響的報道，要求政府交代有何措施加快提升本港接待旅客的水平和承載力，以及會否與內地有關方面研究開放更多「自由行」城市。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回覆指，除夕元旦假期內地訪港旅客有43萬人次，平均每日約14萬人次，較2017至2018年同期73%。他強調開拓客源，積極吸引過夜旅客，為香港旅遊業主要政策，酒店客房和賓館數目超過10萬間，與2018年相比增加8%，而房租平均為1,500港元，與2017至2018年同期水平相約，旅客平均逗留香港時間由疫情前的3.1晚，去年第三季延長至3.5晚，去年整體過夜旅客人次比例約為50%，高過疫情前水平，而內地旅客中亦有66%選擇過夜，與疫情前相若。當局會與內地保持溝通就個人計劃適時作出討論，同時會利用網紅做更多推廣工作。

議員何敬康則指小紅書經常有「窮遊香港」攻略，令旅客經常選擇在港即日遊和不留宿，亦有旅客指香港酒店價格過高，問及政府有何措施延長旅客逗留時間，例如會否推出訪港旅客消費節扣券。

楊潤雄反駁指「或者喺一啲事實上面，我哋搞清楚先」，重申目前過夜旅客數字較疫情前高，目前有50%為過夜旅客，疫情前僅有46%為過夜旅客。他又重申目前房租平均為1,500港元，與疫情相約。雖然在小紅書有不同人對房價有不同看法，但「呢啲有好多個人嘅選擇喺入面」，又指目前交通方便旅客可以選擇不過夜。不過，楊又強調會推出措施吸引過夜旅客。

議員吳秋北問到政府能否與內地商討，向整個大灣區提供一簽多行。楊潤雄回覆稱當局有和內地部委探討。