中一自行收生申請結束　今年升中人數料逾5萬

為填補移民潮導致的學生流失，政府積極搶人才之餘，連其子女亦不放過。今年9月升讀中一的自行分配學位申請階段已於昨日(16日)結束，而來港升學的「人才子女」亦符合參與資格，有中學表示雖然已收到人才子女申請，但為數不多。教育局預計，今年有逾5萬名適齡就讀中一的學生，人數較去年增加。有中學校長指，今年自行階段收表數量高於去年，或受「龍年效應」及新冠疫情過後跨境生回流的影響。

港島民生書院校長嚴志成表示，截至昨日傍晚6時，共收到621份自行分配學位申請表，比去年增加近30%，平均12.4人競爭一席，人才子女申請者則不足5人。他重申，不論是本地抑或是人才子女，所有學生都會以相同標準錄取，若申請人並非在香港就讀，其現就讀小學的成績及表現亦會被考慮。

聖士提反堂中學校長麥偉麟亦指，學校設31個自行分配學額，收表數字與去年相若，當中有幾份屬人才子女申請，為數不多。他說，本學年學校已錄取了10多名人才子女，並已插班入讀不同級別，繼上月參加大灣區香港學校教育展後，學校自本月以來，幾乎每天都收到各人才計劃下的家長詢問入學資訊。他補充，部分內地家長可能因不熟悉報校程序，而錯過中一自行分配學額申請，料今年3至4月個別申請人需到教育局學位分配組辦手續。

香港聖公會何明華會督中學校長金偉明表示，升中自行分配學位收表量繼去年下降後，今年出現回升，按年增20%，創歷年新高，料受惠於龍年效應及疫情跨境生回流影響，故認為今年情況理想，預計到明年適齡人口下降才是難關。他續指，今學年接獲數名人才子女申請插班，分布在不同級別，學校最終取錄當中1人；至於揀選學生方面，標準將與過去一樣，學校將分配更多教師為申請者進行面試，由於學校位於秀茂坪，相信申請者會考慮校園地理位置的因素。