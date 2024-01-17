連接河套區創科園　港深研用跨河橋樑便捷過關

除夕關口擠塞引起對通關的討論，有意見認為加快在香港各出入境管制站推行不設閘機檢查手續的無感通關可提升通關效率，議員嚴剛今（17日）在立法會提出口頭質詢，指會否將無感通關使用在河套深港科技創新合作區的科研人員進出，以及新皇崗口岸，政府表示河套區的通關安排正向內地商討容許兩地運用跨河橋樑便捷過關，但新皇崗口岸則不考慮使用無感通關。

針對河套深港科技創新合作區，政府指正和深圳正探討建設跨河橋樑連接兩個園區，詳情仍有待兩地政府討論，兩地積極研究使用創新的出入境清單模式，容許兩地運用跨河橋樑便捷過關，目標是預先核實資格的創科人員使用人面識別技術應該從而達致無感通關。

政府指港深兩地政府正全力推展皇崗口岸重建，兩地積極研究在新皇崗口岸推行一次放行的通關模式，兩地自助通關的櫃枱將會在口內邊界各自的司法管轄區商並排建立，旅客只需要排一次隊檢查一次證件核實一次身份就可以經過出入境雙方的檢查區域，完成兩地出入境手續，目前政府和內地就此方案達成初步共識，正詳細討論運作細節，如市民希望使用合作查驗，需要預先登記，並授權港深出入境部門收集、持有、使用個人資料，已經登記的香港居民在過關過程中深港出入境部門只會將已讀取的證件資料和各自的資料庫作對比，因此不存在資料共享。不過他強調新皇崗口岸預期是高流量口岸，可以使用的人數遠遠超過100,000，因此目前暫不考慮無感通關。

嚴剛追問指今年春節會否在陸路口岸實施24小時通關安排，政府表示和深圳積極商討，讓農曆新年有鐵路的關口可延長服務時間。另外，旅遊界議員姚柏良詢問中英街沙頭角可否用無感通關形式等級，團進團出，不過政府表示中英街是保安和政策問題，目前暫時未考慮開放，因中英街屬於邊境，需要維持邊境完整性。