歐洲疫情爆發　當局：難忘各疾病爆發令醫療系統崩潰

香港已踏入解除口罩令之後的首個冬季，各種呼吸道感染疾病開始飆升。議員梁毓偉今日(17日)在立法會提出口頭質詢，要求政府交代過去半年，每月各類呼吸道病毒的活躍程度、學校及院舍呈報呼吸道感染疾病爆發的宗數和感染人數、以及因呼吸道感染疾病入住公立醫院的數字；以及會否訂下接種目標，以降低季節性流感爆發的影響。議員林素蔚則關注農曆新年期間，市民外遊有機會將病毒帶回香港，以及當局如何處理公立醫院急症室日日逼爆的問題。

針對疫情，當局又指，知道歐洲很多地方有疫情爆發，衞生部門已做好防控措施，對於因各種疾病爆發而導致醫療系統的崩潰，當局說經一事、長一智，有些事大家不想記起，但好難忘記，當會在各方面做好應對，呼籲市民外遊或聚會前應先接種疫苗，做好防控措施。又重申市民若患上一般感冒，或出現輕微呼吸道感染症狀，應求助家庭醫生或普通科門診，不要使用急症室服務，事關急症室是針對意外或危重病人，加上醫療資源有限，呼籲市民面對冬季流感，切勿濫用或誤用急症服務。

當局回覆指衞生防護中心已在1月11宣布進入流感季節，為期約8至12周，可能出現流感與新冠相疊加同時傳播，醫管局已作出準備，就呼吸道疾病的防控落實具體措施，衞生防護中心亦多次呼籲市民提高警覺。在過去6 個月，本港各種呼吸道疾病的活躍狀況各有不同，新冠病毒的活躍水平由去年12月中由低位上升；季節性流感方面，自去年夏季高峰期回落之後，去年12月上旬又再開始攀升。為免感染後出現重症，接種疫苗是有效的防火牆。

2023至2024年度的季節性流感疫苗接種計劃，已接種逾173萬劑，較去年同期增加逾20%，特別是長者及兒童，接種率較過往是有顯著增加；安老長舍有80%的長者接種季節性流感疫苗，社區長者則50%，兒童亦逾50%。政府亦對高風險群組進行針性措施，衞生防護中心會邀請更多學校參與疫苗接種。而14間指定的長者健康中心，為會員及年滿65歲的長者，提供流感疫苗接種；衞生署會為長者及殘疾人士院舍提供外展提供疫苗接種服務。當局強調並未就疫苗接種定下目標，不過高風險人士接種率愈高，預防流感引發重症的效果就愈好，儘管今年的疫苗接種率較去年上升20%，然而還有許多進步空間。