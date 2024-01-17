灣仔城巴撼的士兩人亡　案件押後待的姐出院提訊

灣仔菲林明道於周日（14日)發生奪命車禍，一輛載客的士於十字路口遭一輛雙層城巴攔腰猛撼，的士上兩名男女乘客重創昏迷，分送兩間醫院搶救後傷重死亡，女的士司機手部受傷送院。執法人員經調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人死亡罪拘捕涉事女的士司機。據悉，男死者是整形外科專科醫生何維新。該名女司機的案件今早（17日)於東區裁判法院提堂。 由於被告仍然留院，裁判官應控方要求，將案件押後至1月22日，或被告出院較早日子提訊，期間被告須交由警方看管。

女被告郝逸琛（33歲，的士司機）被控於2024年1月14日，在港灣道（東行）與菲林明道（北行)交界，在道路上危險駕駛的士，引致女子宓圓圓（47歲）及男子何維新（59歲）死亡。

案發當晚9時許，一輛空載雙層城巴，沿港灣道東行駛至菲林明道交界時，攔腰猛撼一輛沿菲林明道北行載客的士左邊車身，的士被打橫推前數米後停下，右邊前後輪胎爆裂。的士上2名男女乘客頭部重創被困，且陷入昏迷。其中的女乘客送往律敦治醫院後，證實不治，男乘客則由救護車送到瑪麗醫院搶救其後亦告死亡。肇事女司機亦報稱受傷，被送往律敦治醫院治理，其後轉送往東區醫院留醫。執法人員亦以涉嫌危險駕駛導致他人死亡罪拘捕該名女司機。

案件編號：ESCC 157/2024