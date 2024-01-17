非法改車日益猖獗　去年進行41次打擊行動

非法改裝車輛近年日益猖獗，通常涉及改動車輛引擎或排氣裝置，產生高聲浪噪音。運輸及物流局局長林世雄表示，運輸署及執法部門一直就處理車輛噪音投訴緊密合作，兩個部門去年共進行41次打擊非法改裝車輛的聯合行動，較前年的21次增加一倍，而所發出的車輛檢驗令，則由前年約2,400宗，下降至去年約2,000宗。

林世雄今日(17日)就打擊非法改裝車輛的措施作出回應，指運輸署及執法部門一直就處理發出過大聲響，例如懷疑改裝死氣喉的「有缺點車輛」及車輛噪音投訴緊密合作。運輸署車輛檢驗辦事處收到有關有缺點車輛的舉報，由前年約4,300宗，下降至去年的約3,800宗，反映聯合行動的成效，且現行的法例仍具有阻嚇力。就非法賽車為居民帶來的噪音滋擾問題，他強調，運輸署及執法部門一直積極跟進投訴，而後者更會不定時展開行動。

至於當局有否採用創新科技進行路邊監測，以加強打擊非法改裝車輛，林世雄表示，環境保護署一直留意海外相關噪音監察技術的發展，例如近年環保署應用人工智能分析聲音和圖像，開發出自動識別發出過量噪音的非法改裝車輛的技術。運輸署及執法部門亦會留意科技發展，適時引進合適的技術以助執法。