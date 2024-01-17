垃圾徵費被轟混亂　環境局稱宣傳覆蓋60%屋苑人口

綠展隊展開垃圾收費的推廣工作，但仍被批評宣傳不足。

垃圾徵費實施在即，港府被批計劃宣傳不足而混亂，眾多港人、業主立案法團或物業管理公司均不清楚具體運作安排。環境及生態局堅稱當局於去年8月已開始推廣，在屋苑等地舉辦宣傳活動，截至去年12月底，進行約900次與垃圾收費相關的宣傳推廣活動，覆蓋約全港60%屋苑人口，亦舉辦52場針對大廈組織的簡界會。

環境及生態局局長謝展寰書面回覆議員質詢時表示，環保署外展隊伍「綠展隊」在去年8月中起展開垃圾收費的推廣工作，在屋苑、住宅大廈、「綠在區區」設施等地舉辦宣傳活動和現場示範。截至去年12月底，「綠展隊」已進行約900次與垃圾收費相關的宣傳推廣活動，吸引約9萬人次直接參與，又指宣傳所涵蓋的屋苑及住宅大廈覆蓋約全港60%人口。局方續指正與民政事務總署商討透過18區關愛隊推廣垃圾徵費。

謝展寰又說，截至去年12月底，環保署共舉辦52場簡介會，共超過6,000名物業管理業界、清潔公司及業主組織人員參與，亦正與物業管理業監管局合作，舉辦有關垃圾收費的持續專業發展講座。局方指物管公司等可獲相關業主組織同意後，向環保署集體採購指定袋派發予住戶，署方會提供3%服務費回贈，期望能協助居民適應垃圾徵費之餘，協助物管彌補其額外營運開支。