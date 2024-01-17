港建國際教育樞紐　議員：錢從何來　倡向非本地生收回成本

立法會今（17日）討論由議員鄧飛動議辯論積極建設香港成為國際教育樞紐，為香港教育訂立一套全面的戰略發展構思，他認為本港學校沒有行成品牌形象，OECD經濟合作及發展組織每年的國際教育年報上Education at a glance，無論是國際頭8大或者10大留學國家及地區，從來沒有香港。國際社會會來香港投資，但甚少聽聞來香港留學。香港教育擁有國際一流的水平，但其國際品牌印象與其國際水平並未相稱。

他建議要從不同範疇層面入手，包括進一步開放高等教育、職專教育和基礎教育的非本地生學額，讓整個教育行業在對外產業化上活躍起來；編制香港教育國際化的年度報告，分析每年不同教育階段、學術教育和職專教育在吸引外來學生的人數、成本效益和對應的策略檢討。

另外，他建議港府牽頭，特別是駐外經貿辦，蒐集有潛質來港留學的國家的教育信息，精準宣傳；並提供多元化的學生住宿安排和簽證安排，除政府幫助大學覓地和撥款興建宿舍之外，可以充分發動民間的力量，興辦學生公寓等。

議員洪雯則質疑建設國際教育樞紐「錢從何來」，指有議員稱可透過教育產業化賺取收益，然而目前收取非本地生的學費並未收回總成本「更遑論賺錢」，指目前大學只向非本地生收回教學支出成本，並沒有收取科研成本，直言情況並不公平，要求大學向非本地生收取所有成本，以減少大納稅人的補貼。

她又指出，在2023年度教育開支逾1千億，屬政府3大支出之一，過去5年教育支出增加21.6%，平均每年增加4%，然而政府過去5年收入只增加7.1%，平均每年增速為1.4%，即教育開支增幅遠大於政府收入，為政府多年錄得赤字重要因素之一。

議員郭玲麗則建議盡快推動大灣區專業資歷互認互通，推動國際不同地區認可香港的專業資歷，如香港文憑試DSE，爭取國內外多所專上學院認可，作為申請入學學歷，建議可參考DSE 情況，爭取不同地方認可本港專業技術水平，讓不同地方認可本港職業教育資歷，這樣可提供多元選擇，吸引海外人士來港接受教育，隨着優化境外畢業生留港計劃，相信部分畢業生都會願意嘗試留港發展，同時全面發展職業專才教育。

對外高等院校對外宣傳方面，議員管浩鳴認為不足，大多只由院校自行舉辦，情況猶如「同枱食飯、各自修行」，令宣傳效果未如理想，建議政府牽頭與院校緊密合作，或成立獨立機構，專門統籌及舉辦大型海外教育論壇，以及到校進行宣傳和招生活動。他指目前只有1%的非本地生畢業後會留港發展，要求政府進一步放寬非本地生兼職和實習工作的限制，包括考慮將「非本地畢業生留港/回港就業安排」(IANG)拓至高級文憑畢業生，以及協助學校與企業做好對接。

另一議員周文港指出教育局、商經局及貿發局等有責任到世界各地宣傳香港教育，又建議成立在更多地方成立不同半官方教育部門，認為本地生和非本地生有不同社交圈子，院校有責任就此設立更多友輩計劃，以做到多元化和國際化。周又表示自資院校有意增加非本地生名額，促當局做好對外宣傳工作，院校做好學生支援，有條件進一步放寬，強調有關名額絕對不會搶本地生資源。