收生不足　議員憂日後大學也倒閉　籲政府及早應對

議員林新強指香港出生人口不斷下跌，教育界正面對收生不足的困難，已經有幼稚園因此而執笠，趨勢將會蔓延到小學及中學，若不及早作好準備，他日有機會輪到大學倒閉。

林認為教育不但要造成一個產業，更要培訓學生的事業發展。然而在法律界方面，每年3所大學培訓的法律系畢業生，可以考牌成為律師的大概只得一半。事關成為律師，須通過有關執業考試(PCLL)，然而每年的有關學額只得畢業生的一半。公眾希望大學取錄的學生可以學以致用，如果是學生資質問題而當不上律師，那是學生個人的問題，但目前是明知有一半學生，在入學的一刻已注定不能當律師的，那就是制度的問題，他指在2022年12月已在議會呼籲，要盡快統一PCLL 的標準，當時政府表示關注，然而至今仍沒有任何消息，他感到非常失望，盼政府可盡快跟進。

鑑於全球航運、貿易、金融等領域都是採用普通法，他認為香港應培訓更多普通法律師及法官，隨住社會的發展和科技的進步，法律的範疇愈來愈多，而法律本科生所學的只是基本知識，可謂博而不精。未來的法律人才不單要懂得基本法律，還要掌握其他知識，法律系學生除了本科外，還需修讀多一科專業課程如商業、建築、科學等，這才可培訓更多具備不同專業知識的律師，為各行各業提供更專業的法律服務。