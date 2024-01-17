全港衞生黑點增11.3%　大埔佔135個最多　油尖旺翻逾倍

當局自2022年開展「政府打擊衞生黑點計劃」，截至上月底，全港衞生黑點已由計劃開始時的663個，增約11.3%至738個，其中大埔區佔最多，區內黑點達135個，其次為九龍城區，佔91個，而油尖旺區黑點由26個大增1.26倍至59個。當局表示，獲舉報情況大多並非持續，經清理及巡查，已達到消除衞生黑點的績效指標。

政務司副司長卓永興回覆議員書面質詢表示，當局去年1月推出舉報衞生黑點的專題網站，截至本月瀏覽總次數接近24,900次、收集到市民近1,560個意見，大部分接獲舉報地點和環境衞生問題為短暫情況，並非持續發生，經部門清理和跟進巡查後已有效解決，未有再出現，至今有32個新舉報地點的衞生情況需要持續關注，被納入為新黑點。他指出，根據各部門上月檢視結果，逾80%衞生情況已大為改善，適合從黑點名單中移除，達到施政報告中消除至少75%衞生黑點的績效指標，但現階段不打算移除任何黑點。

卓永興又於電視節目表示，當局將店舖阻街罰款由1,500港元大幅調升至6,000港元後，僅發出了約50張相關告票，反映情況已大有收斂，並指法例無限制一天只可對同一商戶發一張告票，反問如果有店舖覺得交罰款等同交租，又可以交多久。