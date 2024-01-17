遊樂船隻3年增逾半成　當局強調避風泊位足夠

近年海上遊樂船隻數量急增，海事處數據顯示，遊樂船隻數量由2021年的11,767，增至去年的12,553，增加逾半成。有議員關注避風塘泊位不足的問題。運輸及物流局局長林世雄回覆時指，全港現時設有14個避風塘，共提供423公頃泊位面積，預計至2035年，本地船隻避風泊位的供應足以應付需求。

海事處數據顯示，第IV類別持牌船隻、即遊樂船隻數量，由2021年的11,767隻，增加786至去年的12,553隻，亦是過去3年唯一數量有增長的船隻類別；至於第I至第III類別船隻數量，由2021年的8,728隻，微減257至8,467隻。整體而言，過去3年，本港第I至第IV類別持牌船隻數目，增加525隻。

議員劉業強關注，海上遊樂船隻數量急增，且大部分船主把船隻停泊在市區附近的避風塘，令泊位嚴重不足。因海事處僅記錄在颱風襲港期間，各避風塘的最高使用量，據處方去年數據顯示，14個避風塘中，以觀塘避風塘、新油麻地避風塘及土瓜灣避風塘的使用量最高，達90%或以上，而屯門避風塘、筲箕灣避風塘及藍巴勒海峽避風塘的使用量亦達85%或以上。

林世雄表示，政府的既定政策是在全港範圍內提供避風泊位，供本地船隻在惡劣天氣下停泊。而在一般天氣下，本地船隻可按需要，在不妨礙海上交通的情況下，在香港水域內合適的位置碇泊。他又指，海事處會定期評估全港避風泊位面積供求情況，料到2035年整段期間，本地船隻避風泊位的供應足以應付需求。

此外，過去5年，海事處就不同避風塘共作出約4.9萬次巡查，當中就船隻違規作出2,038宗檢控，違規情況包括涉嫌無牌運作、沒有批准的情況下出租以收取租金或報酬、運載多於合法數目的人數、船上救生裝置或滅火器具不足、遊樂船隻用作非遊樂用途等。截至去年，共1,843宗案件已被定罪，195宗案件仍在處理中。