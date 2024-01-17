男子疑酒店內遭性虐亡　兩被告認藏毒販毒罪押至下月判刑

2022年7月中環一酒店發生懷疑涉及性虐待的命案，1名體重逾300磅的男子被發現倒臥在酒店房死亡。警方事後拘捕1名美籍男子及1名本地男子，控告他們誤殺罪。案件早前提訊，2人被加控共3項的藏毒及販毒罪，並獲撤銷誤殺罪。案件今日(17日)於東區裁判法院再訊，兩名被告承認該3罪，裁判官將案件押後至2月6及7日聽取求情及判刑，並索取2人的戒毒所報告，2人須還押。

2名被告依次為SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi(38歲、美國籍、高爾夫球教練)及廖偉業(44歲、售貨員)，他們原被控同1項誤殺罪，指他們於2022年7月29日至30日，在香港中環荷李活道53至55號木的地酒店某房間非法殺死陳德明；兩人另同被控1項在酒店干犯的藏毒罪，首被告被控1項販毒罪，次被告被控1項在住所干犯的藏毒罪，兩人今承認該3項控罪。

案情指前年7月30日凌晨，中環木的地酒店經理留意到兩名被告攜行李走向門口，遂問他們是否退房。首被告辦理退房手續，次被告此時登上的士離去。首被告表示他的朋友、即死者在房內感到不適，並與經理前往房間，發現死者下半身赤裸倒卧在浴室，雙腳被床單纏着。事件最終報案，死者沒有外傷及被證實不治，警方檢取針筒等證物。死者體內被驗出Dipentylone等藥物，血液含量達致命程度，死因是服用多種藥物所致。首被告在警誡下稱，知悉次被告和死者是朋友關係，兩人結識數月。死者當時帶同冰毒與被告服食，次被告則帶上迷姦水。首被告其後入睡，起牀時聽到死者打鼻鼾。兩被告及後搬死者到設暖氣的浴室，死者當時已無反應，首被告則施行心肺復甦法。另外，次被告被捕時被發現住所內有少量冰毒。

案件編號：ESCC 1442/2022