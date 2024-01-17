宜居城市香港回升至77位　排名遠低於10年前

外派人力資源顧問機構ECA International今日(17日)公布年度宜居城市排名，在撤銷新冠疫情防控措施後，香港的宜居程度在過去12個月中有所改善，回升至全球第77位，較疫情期間2022年的第92位改善，但仍遠低於10年前的17位。

2023年度宜居城市排名中，新加坡排名第1，日本東京、新西蘭威靈頓及澳洲阿德萊德並列第2，香港在亞洲地區僅次於新加坡、日本和南韓釜山。儘管東京同樣面對自然災害的挑戰，但其最新排名仍從2013年的第9名上升至第2名；至於中國內地城市的宜居程度雖在疫情期間出現下跌，但其排名仍在過去十年間大幅攀升。

ECA亞洲區域總經理夏力信表示，香港及中國內地為全球最後一批解除新冠防控措施的地區之一，這意味著在疫情的最後階段時，兩地的生活環境因素相對地較具限制，而隨着這些防控措施陸續被撤銷，香港及中國內地城市的宜居程度在過去12個月間均有所改善。

夏續指，自2014年及2019年的社會運動後，香港在「社會政治環境」和「言論自由」方面的評分有所下跌，然而香港擁有優良設施、基礎建設、娛樂選項及低犯罪率，相對於亞洲區內其他的城市仍然具相當的吸引力。不過在相比其他城市如新加坡，具破壞性的颱風、較高的污染水平，以及房屋供不應求等因素均降低了香港的宜居程度。