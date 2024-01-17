八警涉毆無家者毀家當續審　上司出庭觀CCTV稱認不出施襲者

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件今日(17日)於區院續審，控方傳召案發時為8名被告上司的高級督察作供。他於庭上觀看涉案閉路電視片段，但認不出向事主施襲的人是誰，且認不到片段中毀壞事主家當的人是誰。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業(27至46歲)。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi(阿十)，阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

於案發時為8名被告的上級，高級督察蘇文浩作供時指，由於與8名被告共事了一段時間，對他們的容貌、外形和特徵有一定認識。控方其後向蘇播放涉案公園的閉路電視片段，蘇表示認出部分被告曾在片段上出現。不過就阮文山被襲擊的片段，蘇稱認不出向阮施襲的人士是誰；至於就2月24日阮的家當被砸打的片段，蘇則認出首4名被告曾在片中經過及出現，惟蘇稱認不出砸打物品者是誰。

案件編號：DCCC 123/2021