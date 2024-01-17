聖保祿中學試卷與前年一樣　全級中三須重考化學科

本港學校接連發生試卷出錯，以致全級學生需要重考，繼早前皇仁書院因遺留試卷而全級中二需重考電腦科，以及沙田宣道會鄭榮之中學因印錯試卷全級中三需重考中文科後，位於跑馬地的傳統名校聖保祿中學今日（17日）又被爆出印錯試卷，中三級化學科的試卷內容與前年相同，校方為確保考核公平，決定安排全級中三需要重考。教育局表示已獲悉事件，並已促請學校進行調查，以及提交相關報告，如發現有教師涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。

聖保祿中學中三化學科於本月3日開考，隨後校方發通告指由於有員工使用錯誤的電腦文件，導致印錯前年的考卷，為確保公平性，決定全級於今日重考。據指，擬卷老師以前年的試卷為藍本出卷，惟最後卻列印了只作修改的版本供考生應考。

教育局表示已獲悉事件，並得悉學校已就事件及相關安排通知學生及家長。教育局已促請學校進行調查，以及提交相關報告。教育局提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，亦須與家長及學生保持良好溝通。教育局續指會繼續跟進事件，審視學校的調查結果，如發現有教師涉及任何違規行為或專業失德，定必嚴肅處理。