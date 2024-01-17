「足府」結業欠供16員工強積金　消委會接4宗投訴

擁3間分店的連鎖按摩店「足府」本月初疑全線結業，再有不少消費者因預繳消費中伏。消費者委員會表示，截止今午(17日)，已接獲4宗有關「足府」結業的投訴，涉款近2.4萬港元，每宗個案涉款介乎4,100多至9,400多港元。積金局亦指，負責營運「足府」所有分店的進英有限公司沒有為16名員工繳交去年12月強積金供款及附加費，涉及金額約2.1萬港元。勞工處亦關注事件，已接獲部分僱員求助。

消委會表示，暫未與「足府」取得聯繫，呼籲以信用卡預繳費用的消費者盡快聯絡信用卡公司，並提供相關文件，要求代為向商戶銀行討回預繳款項，但最終能否取回款項視乎多種因素，包括簽賬日期及是否以信用卡分期付款等。

積金局則指，「足府」3間分店均由進英有限公司營運，該公司沒有為16名員工繳交去年12月的強積金供款及附加費，涉及金額約2.1萬港元。局方高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，並會代受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。

消委會提醒消費者購買預繳消費服務前，應考慮實際需要，細閱條款，避免購買過多數量的套票。積金局則稱，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即與局方聯絡，以便跟進並提供協助。勞工處呼籲其他受影響僱員盡快聯繫勞工處勞資關係科各分區辦事處，處方會提供適切協助。