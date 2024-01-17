野生芋頭洗衣球　亂啪落口悔已晚

近期本港發生多宗食物中毒個案，當中有市民進食野生芋頭後，出現喉嚨痛及聲嘶等病徵而入院，臨床診斷是懷疑草酸鈣針晶體中毒。有學者指，市民缺乏分辨能力，亂摘野生植物進食，極不明智。此外，台灣有人將洗衣球當啫喱軟糖食；香港有人將暖包當芝麻糊、浴鹽當粟米湯沖水飲，有醫生表示，同類案件雖不常見，惟後果可以很嚴重，《東呼即應》就「禍從口入」此課題作出探討。

近年不時有港人因進食野菇、野生芋頭後，出現食物中毒個案，香港中文大學生命科學學院名譽高級研究員趙紹惠表示，香港屬於亞熱帶氣候，溫度相對較高，加上春天氣候濕潤，夏季較多風雨，所以不少生物適合在香港生長，但以食用菇為例，大自然界只有一成可以食用。

趙紹惠又指，海芋經常被誤認為芋頭，部分野生芋頭會產生名為「草酸鈣」的結晶體，在顯微鏡下會呈現多條針狀物體，一旦進食容易破壞口腔內的細胞，引致口腔發炎、麻痹；若吞食落肚，更可能導致胃出血。她續稱，絕大部分市民未必能靠雙眼、鼻子，分辨野生生物是否有毒，呼籲市民不要胡亂採摘及進食。

《東呼即應》認為，市民對入口食物掉以輕心，或與負責為食物安全把關的港產官僚，很多時在食安檢測工作上只會虛應故事；反而消費者委員會、傳媒發現市面問題食品的個案，就不絕如縷，例如東網早前揭發有致癌問題的糉，於本地街市出售。《東呼即應》呼籲，食物安全中心應做好份內工作，認真處理食品檢測工作，不要令問題食物流入市面。

此外，台灣有傳媒報道，當地有政客為造勢，派洗衣球做紀念品，惟有長者誤當啫喱軟糖食用，結果要送院洗胃。香港亦有類似事件，據香港中毒諮詢中心2018年發表因誤食而要送院治療的個案，一名80歲伯伯誤將暖包當芝麻糊食用，最後須要送院服用通便藥排出；另有市民因不懂日文，誤將日本浴鹽，當作粟米湯沖劑飲用。

醫院管理局香港中毒控制中心顧問醫生陳志強指，同類「亂食嘢」事件其實並不常見，只有零星個案，但每次發生均會情況嚴重，例如誤食洗衣球，會令洗衣球裏面的清潔液嗆入肺部，國外更曾有死亡個案。他建議，市民可以把洗衣球等物品，置放到小朋友接觸不到的地方；假如老人有認知上的問題，亦應避免把此類用品交給他們。陳提醒，若不幸進食有毒食物感到不適，應盡快請求醫護幫助；如果情況嚴重，應去急診室求醫。