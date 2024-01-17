灣仔反爆竊4天拘兩漢　事前「踩線」挑選低設防目標犯案

灣仔區執法部門自本周日(14日)起一連4日展開反爆竊行動，成功偵破2宗案件，拘捕2名本地男子。

執法部門在昨日(16日)接報，指銅鑼灣怡和街一間地舖小食店遭到爆竊，賊人以硬物破壞店舖捲閘鎖頭，然後從正門潛入店內，經一番搜掠後，從收銀機擸走約5,000港元現金，隨即逃去無蹤。人員經情報分析及深入調查，鎖定疑犯行蹤及身份，今日(17日)早上拘捕一名41歲男子，涉嫌「爆竊」，並在他身上搜出約300港元現金，相信為部分贓款，另起獲懷疑爆竊工具及犯案時所穿衣物。

另外，執法部門在本周日發現，皇后大道東一帶一幢三無大廈有可疑人出沒，期間更企圖闖入一個住宅單位，但被戶主揭發。人員經調查後，事發翌日(15日)以涉嫌「企圖爆竊」拘捕一名51歲男子。2名被捕人士現正被扣留調查，稍後會被暫控相關罪名。

執法人員表示，調查顯示，涉案賊人會先在大廈或店舖附近遊蕩，並揀選一些低設防的目標，例如三無大廈和利用簡單鎖頭防盜的商店，而賊人亦會選擇趁目標人士下午外出用膳，或者店舖在深夜關門後犯案。年近歲晚，市民可能因外遊等原因而有較長時間離開住所，無形中為賊人帶來下手機會，人員呼籲市民外出時謹記鎖好門窗，避免在處所內擺放貴重財物或大量現金，以及設法加強保安措施，防止賊人有機可乘。