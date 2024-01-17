海外2506萬人次旅客訪日　香港排第4

日本觀光廳周三（17日）公布，2023年訪日外國人達到超過2,506萬人次，相關住宿及購物消費錄得約5.3萬億日圓（約2,805億港元）。在眾多國家及地區中，香港赴日旅客數目達到211萬人次位列第4，一共消費約4,795億元日圓（約254億港元）。

最新數字顯示，去年訪日外國人數量仍不及2019年3,188萬人次高位，不過已恢復大約八成水平。其中來自南韓旅客佔最多，達到696萬人次，其餘依次分別是台灣、大陸、香港及美國。至於訪日外國人消費則創2010年開始統計以來新高，首次突破5萬億日圓（約2,650億港元）關口，其中台灣旅客消費額到達7,786億日圓（約413億港元）排頭位，其餘依次分別是大陸、南韓、美國及香港。

若細分消費類別，海外旅客最大花銷是住宿費，達到超過1.8萬億日圓（約969億港元），其次是購物及餐飲費。談及為何訪日外國人數不及高峰，消費額卻創出新高時，觀光廳長官高橋一郎解釋，由於海外旅客停留時間變長，享受自然、文化及美食人士愈來愈多，導致消費額增加。