金紫荊廣場女子墮海　遊港深圳大學生拋水泡施救

灣仔有女子墮海，現場在金紫荊廣場對開，今日(18日)凌晨1時08分，一名年約30歲女子獨自坐在海濱欄杆上，其後她突然跳落海，適逢有3名遊港的深圳大學生在附近聊天，其中一人驚聞「噗」一聲，目睹女子墮海，於是上前查看，發現她在近岸邊載浮載沉且狂哭，遂問其「要不要幫手」，女子高喊「救我呀！救我呀！」，其中1學生將放於欄杆上的水泡拋落海；其時，1名相信為墮海女子的本地男友人趕至，他驚見女友人墮海，於是跑到一輛停泊在廣場對開的工程車，向工作人員求助，工人協助報案。

救援人員接報趕至將女事主救起，再把載回附近的碼頭上岸，她清醒送院治理，執法人員正調查其墮海原因。據悉，3名協助救人的深圳大學生現就讀3年班，3人於昨日結伴抵港旅遊，今午將返回深圳，其中一名學生向記者講述事件時謙虛地表示「做一個唔留名的好人就得喇！」。

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