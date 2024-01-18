小一僅2.5萬學額統一派位　按年跌1.8%　中西區重災減逾2成

小一統一派位將於本月22日開始，教育局今日（17日）公布「2024年度統一派位各小一學校網小學名冊」，今年共有446間小學參與統一派位，總學額約有2.5萬個，較前下跌約1.8%。灣仔區學額減幅最大，較去年少約21%，油尖旺區、荃灣區學額亦有減少。按上述學額推算，有249間小學在自行分配學位階段出現超收現象，超收最多的是荃灣官立小學，有31個學額被世襲生蠶食，黃埔宣道小學亦超收25個學生。

雖然逾半學校在自行分配學位階段超收，但亦有學校在自行分配學位階段收生不足，按自行分配學位及統一派位學額各佔一半推算，13間學校只收得個位數字學生，其中沙頭角中心小學在自行分配學位階段的學額為25人，但統一派位學額卻有46人，即自行分配學位階段只收得4人，而大埔官立小學及南丫北段公立小學亦只收得5人。按小一開班線16人計算，如學校未能在統一派位階段取錄足夠學生，則有機會不獲教育局批准開班(俗稱派0班)，墮入殺校網。

至於去年獲派0班的5間小學，中華基督教會長洲堂錦江小學、聖嘉祿學校均有參與統一派位，長洲堂錦江小學於自行收生階段錄取13人，離達陣開班線只欠3人。而聖嘉祿學校於自行收生階段則只收8人，尚欠8人才達開班線。

教育局表示，本年度有42,300人參加小一入學統籌辦法，當中21,086人已獲自行分配學位，預計21,200人參加統一派位，較去年減少約800人。而在參加小一入學統籌辦法的學生中約有260人為跨境學童，跨境學童的數目較去年增加約90人，本年度跨境學童「專網」共提供322個學額。教育局續指今年安排了兩個學校網向鄰近學校網借調學位，以及在個別學校網開辦額外小一班級，所有學校網已有足夠的學額應付需求，無須作暫時「加派」安排。

而為便利有關人才入境計劃的申請者為其受養人申請入讀香港的公營學校，教育局容許正在等待入境處簽發人才入境計劃申請結果的申請人，為其受養人於本年1月26日或之前遞交小一入學統籌辦法的申請，以便辦理選校手續，但有關申請人隨後必須於指定日期前向教育局出示蓋有簽注或附有入境標籤的有效旅行證件，以證明其入讀公營學校的資格，有關參加統一派位申請方為有效。