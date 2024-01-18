東方日報A1：張劍虹作供： 黎智英為最高領導人　積極插手編採方針

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。控方傳召首名證人，即本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹出庭作供，張在庭上「大爆」黎智英自2014年「佔中」前後，才開始積極參與壹傳媒決策及運作，指示編採方針，表明想透過《蘋果日報》呼籲市民抗爭，自此《蘋果》好像變成反政府、對抗中央的報紙。張續指，黎會開「飯盒會」給指示予管理層，寫專欄反政府；張形容黎是「最高領導人」及《蘋果》的舵手。

張劍虹供稱，《蘋果日報》在創刊初期的形象一直較為娛樂性、比較「狗仔隊」，黎智英亦甚少參與《蘋果》運作。到了2014年佔領中環運動萌芽，黎沾手的情況漸漸改變。黎開始積極參與編採，表明冀透過《蘋果》爭取民主，包括推動「622公投」，爭取真普選。張形容「佔中」是分水嶺，在「佔中」開始後，《蘋果》好像成為反政府、對抗中央的報紙。此後，《蘋果》亦按着這方向經營。

至2019年逃犯條例修訂事件，黎認為修例侵犯民主自由及香港人的人權，又認為中央欲透過修例，把眼中釘送返內地，若有關草案通過，傳媒會「無得做」，商界亦十分擔心。

張續指，反修例事件發生，黎曾說要透過《蘋果》呼籲市民上街示威抗爭，向政府施壓；同時尋求西方民主國家關注，希望外國提供援助及出手對抗中央，包括實施制裁等手段，張引述黎說「等佢哋唔敢亂嚟」。張表示，黎智英是壹傳媒最大股東，擁逾70%股權，亦是董事會主席，2018年至2020年5月，黎智英同時是集團非執行董事，之後成為執董。張形容黎是「最高領導人」、「最終決策人」，張會執行黎及壹傳媒董事局的指示。

張供述，黎每周會與陳沛敏等《蘋果》高層開「飯盒會」給指示（見另稿），另外，黎逢周日會在《蘋果》副刊版「成敗樂一笑」專欄中撰文，內容主要圍繞反中共和批評香港政府。被問及會否有人修改黎的文章，張坦言「無人敢修改」。至於《蘋果》社評方面，張說寫手均是由黎智英批准聘用，按黎的編採方向寫成社評。寫手有4名，除本案被告楊清奇和馮偉光之餘，還有筆名「方圓」及「古立」的寫手。張說，黎起用「方圓」是因為黎認為對方熟悉共產黨。

張續指，至於《蘋果》英文版的運作，黎亦有很清楚的指示。黎曾說過，Mark Simon及壹傳媒前董事Mark Clifford會介紹寫手。案件今續審。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，當中包括6名前《蘋果》高層，張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），該6人已在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。除了本案被告張劍虹、陳沛敏、楊清奇之餘，另一名《蘋果》高層周達權，亦會出庭頂證黎智英。其餘兩名涉案被告包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等待判刑，此兩人亦將會出庭指證黎智英。

案件編號：HCCC 51/2022

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