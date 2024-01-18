政府強調沒條件開徵資本增值稅　不考慮陸路離境稅及消費稅

面對巨大財政赤字，政府早前指要開源節流。政府強調無論目前或短期，均不具備條件開徵資本增值稅，亦表明不會考慮開徵陸路離境稅或消費稅。

政府在下月底發表新一份財政預算案，目前進行諮詢，正外訪的財金官員指收到不同意見，作為負責任的政府必須要聆聽，但不代表會推行。該官員又指推出任何新稅制前，都會考慮香港競爭力、經濟情況、社會及市民等因素。

對於有政黨早前建議開徵陸路離境稅，財金官員認為會影響大灣區融合，即使想更多港人留港消費，亦不可能只向港人徵收，因生意應該是有來有往；而香港經濟正在恢復，考慮到市場及對市民影響後，政府不會考慮引入消費稅。

多名議員及地產業界要求樓市全撤辣，財金官員重申政府目標是樓市一直健康發展，一直有留意情況，有需要時會適時作出調整。

港股仍然一潭死水，財金官員指股市受多方面因素影響，會密切留意市場發展，又相信隨美國減息及內地經濟穩步發展，對本港會有正面影響。對於政府去年11月下調股票印花稅後，未有明顯刺激港股交投，他指印花稅在股票交易成本的佔比很小，而且與股市交投沒有直接關係。

該財金官員重申，現時公共財政一方面開源一方面節流，新一屆政府上任以來，開支已縮減6%，2024至2026年每年開支將減1%，希望透過財政整固政策，在2至3年內，把政府財政恢復至平衡。