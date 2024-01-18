停資助辦舞台劇頒獎禮　藝發局稱不少意見指上屆內容及安排不妥

資助藝術團體爆風波。香港戲劇協會在社交平台貼文，指上月接獲多年來一直資助協會舉辦「香港舞台劇獎」頒獎禮的藝術發展局信件，指收到外界查詢，質疑去年第31屆的頒獎禮，內容直接或間接對藝發局聲譽造成損害或不利影響，決定扣減項目最後一期資助，並決定不資助協會舉辦今年的第32屆香港舞台劇獎頒獎禮。

協會指獲康樂及文化事務署口頭知會，未能為今年頒獎禮提供或贊助場地，對藝發局草率舉措甚表驚訝，曾去信要求指明哪一環節或片段損害藝發局聲譽，但至今未獲回覆。協會指經審慎考慮，決定會繼續舉行第32屆香港舞台劇獎選舉及頒獎禮，但舉辦形式肯定有所改變，詳情稍後公布。

實際上，過去20年多屆的香港舞台劇獎頒獎禮均在康文署場地舉行，上屆則於葵青劇院舉辦，頒獎嘉賓包括漫畫家尊子、新聞工作者蔡玉玲，導演杜琪峯及演員金燕玲等。

藝發局回覆傳媒查詢，指在去年頒獎禮後，收到不少意見認爲內容及安排有不妥之處，在深入了解後，局方認爲有必要下調對活動的資助，又指是經過藝術支援委員會審議，並由大會作最後決定，審慎討論了香港戲劇協會多年的資助紀錄，及今次頒獎禮不尋常安排等因素後作出決定。藝發局重申尊重藝術表達自由，但獲資助者在享有藝術表達及創作自由的同時，亦必須遵守香港法例，並為其個人、團體、創作及表達承擔責任。

康文署則指今年不會向協會贊助場地作舉行頒獎禮，又指會考慮多個因素，包括申請機構其過往舉辦活動和節目的表現和往績。

曾擔任藝發局委員的議員吳傑莊指局方有行之有效的資助審批機制，相信今次決定經過詳細考慮及討論，又指以往亦曾經發生扣減資助情況。至於舞台劇獎頒獎禮的資助已連續批出20多年，以往沒有太多討論，他指若有受公帑資助的項目做出來的結果，與最初商討方案有落差，局方有責任保護形象和確保公帑運用得宜，今次局方以頒獎禮內容對藝發局聲譽造成損害，是感受問題，相信是基於當時的社會氣氛得出的結果，難以判斷對錯。