除夕內地旅客變露宿者　議員怒斥搞出大頭佛　轟官員喺邊度

疫後香港與內地通關復常，不少內地旅客來港，惟接連發生一連爭議事件。立法會今日（18日）繼續辯論有關融入內地的議員議案，有議員直斥政府在除夕安排不周，「搞出訪客變成露宿者嘅大頭佛」，更質疑官員「喺邊度呢？」有議員又批評本港通關模式存在問題「體驗差之餘，效率都係低」。

議員馬逢國指去年底跨年煙花吸引數10萬旅客本為件好事，然而政府部門及旅遊推廣機構未有就訪港旅客來港數字推測，「搞出訪客變成露宿者嘅大頭佛」，更質疑「當時負責旅遊嘅政策局，有冇即時察識發生咗咩事呢，交通部門嘅主管係邊度呢？」指事件「並唔係靠道歉同再為類似活動訂定應對措施就足夠」，認為事件反映政府部門在大灣區融合上，仍在解讀政策上。

旅遊界議員姚柏良指香港部分口岸設施，需加快改善配套和運作，設計亦不合時宜，通關時要兩次上車兩次落車「體驗差之餘，效率都係低」。他促政府開拓更多過關模式，做好商務客源，建議安排跨境直升機股務，以及發展遊艇自由行。

鑑於除夕晚出現內地旅客滯留情況，議員陳沛良認為反映24小時通關口岸有需要增加同優化，落實「合作查驗，一次放行」通關模式。在有需要情況下，政府可與內地召開深港聯席會議或工作專班，從不同方面提升跨境通關便利、優化通關流程等安排。

在「港車北上」計劃及相關的「等效先認」保險安排方面，陳沛良指有關措施令大灣區交通上的互聯互通進入新時代。可是計劃實施超過半年，執行上仍有諸多不便，例如申請流程及行政程序繁雜，又有配額及驗車的限制，人為地設立好多障礙，令有意開車北上的市民要自行尋找開啟「小門」的鎖匙。

他促請當局盡快簡化港車北上申請手續，指現時本港只有兩間合資格的內地驗車中心，當局亦應與內地政府商討開放更多運輸署認可的本港合資格驗車中心投入服務，以加快申請進度同埋提升服務效率。長遠而言，當局應逐步開放港車配額數量，甚至與內地政府商討撤銷現有的每日過境配額。冀日後港車北上成熟，除港珠澳大橋，亦可利用其他陸路口岸北上，令香港車主到訪內地城市更方便。

另一議員楊永杰表示，既然政府有意興建港深西部鐵路，港島西至洪水橋鐵路，建議同步建設前海香港國際機場支綫，利用此聯通深圳機場前海和深圳灣，打造空鐵聯運網絡，又倡可以在前海站和深圳灣採用一地兩檢，以提升效率。