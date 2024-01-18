醫護短缺港大增400學額　取錄比例低惹議　劉澤星：寧擇優而錄

本港近年飽受各項傳染病衝擊，醫護人手處於長期緊張的局面。為改善此現象，香港大學醫學院指有條件在未來4至5年增加醫科生名額至400個，較目前2間醫學院均不足300個增加約35%。港大醫學院又指政府放寬海外醫生註冊或影響收生，但認為學生海外讀醫並回港執業亦非壞事。

香港大學醫學院院長劉澤星指，醫學院有條件在未來4至5年將學額增加至400個，外界關注港大醫科取錄聯招學生的比例偏低，未能兌現醫學院多年前的承諾，劉澤星認為大學擇優而錄更重要。目前本港兩間醫學院的醫科學額均為295個，劉澤星表示學額在過去12年已增加4成，醫學院有經驗應付。

有指除港大及中大外，科大亦有意成立本港第三間醫學院，劉認為興建幾多醫學院的目的都為培訓人才，強調收生並非競爭，指競爭只是與自己競爭，並非說學生考試成績有多好，而是將來能否成為好的醫生。

對於前任院長梁卓偉曾留下取錄學生時預留75%學額供聯招申請人的承諾一直未達標，劉再度回應強調港大醫學院會擇優而錄，目標是按照不同時間、環境訂立，最重要是視乎學生是否合適做醫生，他又稱醫學院會延續現有的獎學金，冀鼓勵基層學生。

近年政府放寬海外醫生來港執業的要求，劉澤星坦言或會影響醫學院的收生。他透露雖然近年即使文憑試考生人數減少，報讀醫科的人數仍保持平穩。他又稱即使醫學院收生受影響，去海外讀醫後回港執業，對香港發展也不一定是壞事。

近期政府正檢討急症室收費，劉相信整個醫療體系中，有些地方可以做得更好，但認為不應只聚焦加多少錢，而更重要是發展基層醫療，做好預防，亦有助更好運用資源，認為，「重中之重」要讓醫科生了解何謂基層醫療，以及在科研方面繼續研究如何準備並應對疫情重臨。