北上養老　議員疑廣東及福建計劃被濫用　 促政府收緊審批條件

政府推動香港長者北上養老，議員洪雯在立法會相關辯論上指出，推動大灣區的跨境福利可攜、和支援內地港人醫療服務的措施必須謹慎為之，儘管礙於香港的資產審查難以延伸至內地，較難評估有關政策對公共財政帶來多大的影響，但有機會對政府開支帶來沉重負擔。

她表示，福利可攜的原意是讓依靠福利生活的香港基層到內地養老，藉此改善生活條件同減輕政府負擔，目前約有50萬持有香港身份證人士長期在內地生活，但有調查顯示部分人是中產，反而基層人士要仰賴公屋、綜援及醫療等福利而固化在香港。她又指廣東和福建計劃，留意到領取有關津貼人士，本身與香港沒多大關連，只因各種原因而取得香港身份證。疫情下政府免除居港限制，導致不少人申領津貼返回自己原居地養老，結果納稅人資源被濫用，她呼籲有關計劃的審批必而需收緊。

對於香港研發、灣區製造的模式，洪雯指有關做法過去一直存在。她認為科研成果在那裏誕生並不重要，反而科研成果轉化為產品和服務的過程才可獲取價值。她主張改為內地研發，香港產業化。儘管香港受到種種局限，無法做到全產業化，但應要在關鍵環節上有其角色， 以及在產業鏈中找到一席之地，香港才可在科研中受益。否則香港依舊著重研發，產業仍放在灣區，香港的科研只是為他人作嫁衣裳。

另一議員陳沛良指出，由於粵、港、澳的制度同規則有異，在資金互通、產品互認、監管規則等方面仍有不少阻礙，3地合作存在「大門開咗，但小門未開」的問題。在保險方面，雖然大灣區與香港保險業參與「雙循環」策略，然而「跨境保險通」一直只聞樓梯響，而多年前倡議的「保險售後服務中心」至今仍未正式成立。