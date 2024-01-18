新標誌寓意「門常開」　應用政府宣傳品供公眾識別

政府新聞處今日（18日）舉行政府新宣傳標誌啟動禮，新標誌「門常開」將供給各政策局及部門應用於各類宣傳品，以讓公眾識別。政府新聞處處長陳偉偉表示，標誌是以政府總部「門常開」半立體斜體作設計，帶出政府秉承開明、開放，以及實幹的態度，標誌右下方亦會有政府資助計劃的中英文名稱。

陳偉偉表示，推出新標誌是期望市民可得知相關活動或計劃是獲得政府資助、支持、認可及推薦。他補充，標誌涵蓋範圍甚廣，例如社會福利署、衛生署、教育局等政府資助計劃，即包括社區客廳、過渡性房屋、精神健康支援熱線，以及各項大型體育活動等，以體驗「政、商、民」合作，以及政府的施政理念，當局下周將舉辦巡迴展覽，宣傳新標誌。

另外，深水埗社區客廳自上月起啟用，同場的九龍樂善堂總幹事劉愛詩亦表示，客廳啟用至今，已有110多個已符合資格的劏房戶加入成為新會員，另有70多個申請正待補交資料，相信年度500個目標能於3個月內完成，客廳每年使用量大約有8萬人次。她續指，客廳內最受歡迎設備為洗衣及乾衣服務，坦言坊間洗衣乾衣店鋪每次至少要60港元，相反客廳只是每次收費8港元，「洗衣乾衣加埋都喺16蚊，每個月都可以慳幾百蚊」。